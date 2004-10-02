به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، تظاهر كنندگان كه بيشتر آنان از بخش آلمان شرقي سابق هستند به دعوت حزب سوسياليست دموكرات ، گروه ضد جهاني سازي و اتحاديه بخش خدماتي در ميدان الكساندر در قلب برلين شرقي پايتخت آلمان شرقي سابق گردهم آمدند و به برنامه هاي دولت براي كاهش بيمه بيكاري اعتراض كردند .



اين اصلاحات جنجال برانگيزدولت ، حقوق بيمه بيكاري را از ماه ژانويه براي افرادي كه مدتهاي طولاني از آن استفاده مي كنند كاهش خواهد داد .



تظاهر كنند گان پلاكارتهايي را حمل مي كردند كه بر روي آنها نوشته شده بود "ما انسان هستيم " و يك گروه از جوانان آلماني با تكان دادن پرچم آلمان شرقي سابق شعار از "آينده حمايت كن" سردادند .