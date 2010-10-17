به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجاء اعلام کرد: به علت تغییر در سیستم خرید اینترنتی بلیت قطارهای مسافری، فروش بلیت در بازه زمانی فوق از طریق اینترنت انجام نمی شود و در 25 مهر فقط ثبت نام اینترنتی خرید بلیت قطار انجام می‌شود.

خرید بلیت قطار از طریق سیستم جدید فروش اینترنتی از سه‌شنبه 11 آبان امسال با موجودی بلیت در آن زمان، آغاز می‌شود.

در مرحله جدید فروش بلیت قطارهای مسافری که از دوشنبه 26 مهر آغاز می‌شود، فروش بلیت قطارهای محور تهران تا مشهد مقدس ( تهران-مشهد، تهران-شاهرود، تهران-سمنان، سمنان-مشهد، شاهرود-مشهد و ... ) و همچنین قطارهای خواف-مشهد، طبس-مشهد، سرخس-مشهد، تهران-خواف، تهران-طبس و بالعکس ساعت 9 از طریق سیستم قدیم در مراکز فروش کشور آغاز می‌شود.

بلیت قطارهای محورهای آذربایجان، شمال غرب و شمال، همچنین قطارهای کمربندی محورهای مذکور برای بازه زمانی 11 آبان تا 10 آذر نیز ساعت 9 سه‌شنبه 27 مهر از طریق سیستم فروش جدید در حدود 800 مرکز فروش بلیت قطار کشور آغاز خواهد شد.

فروش بلیت قطارهای محورهای جنوب، جنوب شرق و هرمزگان همچنین قطارهای کمربندی این محورها برای حد فاصل تاریخ‌های یاد شده، ساعت 9 چهارشنبه 28 مهردر دفاتر فروش آغاز می‌شود.

بلیت قطارهای بین‌المللی برای فاصله زمانی 11 آبان تا 10 آذر نیز ساعت 9 پنج‌شنبه 29 مهر ، در دفاتر فروش بلیت قطار سرار کشور آغاز خواهد شد.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آدرس دفاتر فروش، قیمت بلیت ، موجودی بلیت و ... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با تلفن 139 تماس بگیرند.