"اخلاق نیکوماخوس" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخلاق نیکوماخوس یکی از مهمترین آثار ارسطو است که دیدگاه او درباره اخلاق در آن آورده شده است. مهمترین اصل در بحث اخلاق ارسطویی مفهوم خیر یا فضیلت است، ارسطو معتقد است همه کارهایی که انسان انجام می دهد برای سود و خیری است که آن را مطلوب می شمارد.

ارسطو فضیلت را برای وجود انسانی والاتر و مهمتر از غرور، لذت و شادی می‌داند. براساس دیدگاه ارسطو فضیلت به دو شیوه قابل بیان است یکی فضیلت اخلاقی و دیگری فضیلت عقلانی.

به گمان ارسطو تعادل و موازنه میان این دو نوع فضیلت برای یک زندگی ایده‌آل انسانی لازم است و فضیلت اخلاقی انسان، یعنی سپردن زندگی خود به دست خرد و اندیشه و انجام فعالیتها به بهترین وجه تحت هدایت عقل. برای رفتار عقلانی باید انسان در هر امری، حد وسط میان دو طرف افراط و تفریط را مراعات نماید و به این ترتیب فضیلت اخلاقی عبارت از همین مراعات و انجام عمل معتدلانه خواهد بود.

به نظر ارسطو افراط و تفریط در هر موضوعی خلاف عقل بوده و رذیلت شمرده می‌شود.