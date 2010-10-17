به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان همایش "مسئله نسبیت در جامعهشناسی علمی دانش" در نظر دارند با گرد هم آوردن فیلسوفان و جامعهشناسان، مسئله نسبیت را در جامعهشناسی علمی دانش از دیدگاه تاریخی مانهایم و فلیک و با رویکردی میانرشتهای مورد بحث و بررسی قرار دهند.
پرسشهایی مانند "آیا دانش و هنجارهای معرفتی ما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نسبیاند؟" و "عواقب چنین نسبیتی برای مباحث سنتی در فلسفه چه خواهد بود؟" با تمرکز بر مباحث اخیر در معرفتشناسی و فلسفه علم که در جامعهشناسی دانش از قرن بیستم مدنظر قرار گرفته است، از جمله مسایل مورد بحث در این همایش خواهند بود.
"حقایق موردمناقشه، واقعیتهای برساخته"، "نسبیت به مثابه بسط پروژه علمی"، "نسبیگرایی روششناسانه"، "بازاندیشی درباب دانش نظری و عملی"، "نسبیگرایی، معنا و تعاریف در جامعهشناسی دانش معاصر"، "رئالیسم، ناتورالیسم و نسبیگرایی"، "کارل مانهایم، نسبیگرایی و دانش در علوم طبیعی" و "سبکهای تفکر: مفهوم سبک در فلیک و مسئله نسبیت" از موضوعاتی هستند که در این همایش طرح خواهند شد.
ماریا باقرامیان (دانشگاه دوبلین)، بری بارنز (دانشگاه اکستر)، ماریا اندریس (دانشگاه تریر)، اوا ماریا یونگ (دامنشگاه مونستر)، هیوبرت نوبلاچ (دانشگاه برلین)، ریچارد شانتز (دانشگله سیگن)، مارکوس سیدل( دانشگاه مونستر)، هاروی سیگل (دانشگاه میامی) و کلاوس زیتل (دانشگاه فلورنس) از سخنرانان اصلی این همایشند.
همایش "مسئله نسبیت در جامعهشناسی علمی دانش"، 22 و 23 مارس 2011 (دوم و سوم فروردین 1389) در دانشگاه سیگن آلمان برگزار میشود.
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