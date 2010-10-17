به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان همایش "مسئله نسبیت در جامعه‏شناسی علمی دانش" در نظر دارند با گرد هم آوردن فیلسوفان و جامعه‏شناسان، مسئله نسبیت را در جامعه‏شناسی علمی دانش از دیدگاه تاریخی مانهایم و فلیک و با رویکردی میان‏رشته‏ای مورد بحث و بررسی قرار دهند.

پرسشهایی مانند "آیا دانش و هنجارهای معرفتی ما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نسبی‏اند؟" و "عواقب چنین نسبیتی برای مباحث سنتی در فلسفه چه خواهد بود؟" با تمرکز بر مباحث اخیر در معرفت‏شناسی و فلسفه علم که در جامعه‏شناسی دانش از قرن بیستم مدنظر قرار گرفته است، از جمله مسایل مورد بحث در این همایش خواهند بود.

"حقایق موردمناقشه، واقعیتهای برساخته"، "نسبیت به مثابه بسط پروژه‏ علمی"، "نسبی‏گرایی روش‏شناسانه"، "بازاندیشی درباب دانش نظری و عملی"، "نسبی‏گرایی، معنا و تعاریف در جامعه‏شناسی دانش معاصر"، "رئالیسم، ناتورالیسم و نسبی‏گرایی"، "کارل مانهایم، نسبی‏گرایی و دانش در علوم طبیعی" و "سبکهای تفکر: مفهوم سبک در فلیک و مسئله نسبیت" از موضوعاتی هستند که در این همایش طرح خواهند شد.

ماریا باقرامیان (دانشگاه دوبلین)، بری بارنز (دانشگاه اکستر)، ماریا اندریس (دانشگاه تریر)، اوا ماریا یونگ (دامنشگاه مونستر)، هیوبرت نوبلاچ (دانشگاه برلین)، ریچارد شانتز (دانشگله سیگن)، مارکوس سیدل( دانشگاه مونستر)، هاروی سیگل (دانشگاه میامی) و کلاوس زیتل (دانشگاه فلورنس) از سخنرانان اصلی این همایشند.

همایش "مسئله نسبیت در جامعه‏شناسی علمی دانش"، 22 و 23 مارس 2011 (دوم و سوم فروردین 1389) در دانشگاه سیگن آلمان برگزار می‏شود.