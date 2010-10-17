نمایشگاه قرآن در دانشگاه میشیگان امریکا برگزار شد
نمایشگاه " یک صفحه از قرآن" از روز جمعه 16 مهر ماه در کتابخانه دانشگاه میشیگان در پاسخ به هتک حرمت قرآن و سوزاندن آن در روز یازدهم سپتامبر آغاز به کار کرد تا سطح آشنایی دانشجویان غیرمسلمانان با قرآن افزایش یابد.
این نمایشگاه دربرگیرنده یک صفحه از کتاب آسمانی قرآن است که در قرن نهم میلادی نوشته شده و از موزه هنری کریسج به عنوان امانت به این دانشگاه منتقل و به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه همچنین کتابهایی درباره موضوعات متنوع چون خطاطی اسلامی، مسلمانان در امریکا، تساهل دینی، جرایم ناشی از انزجاری و کتاب سوزی نیز ارائه شدهاند.
در روز گشایش این نمایشگاه مرکز اسلامی گریتر لنسینگ چندین نسخه از قرآن را در واکنش به برگزاری این نمایشگاه به کتابخانه دانشگاه میشیگان اهدا کرد.
تاسین سردار از داوطلبان فعال در این مرکز اسلامی اظهار داشت: اهدای این قرآنها بخشی از ستاد " یاد بگیرید، نسوزانید" است که بر آموزش جامعه غیر مسلمان درباره اسلام به منظور ممانعت از رویدادهایی چون اهانت به قرآن تمرکز کرده است.
به عنوان بخشی از این ستاد مرکز اسلامی گریتر لنسینگ اقدام به توزیع نسخه های رایگان قرآن به افراد و نهادها میکند. این نمایشگاه همچنین بر مسئله سوزاندن کتاب درطول تاریخ نیز تمرکز کرده است.
سخنرانی طارق رمضان در دانشگاه اوکلوهما و بوستن
طارق رمضان متفکر مسلمان و استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد روز دوشنبه 19 مهر ماه در دانشگاه اوکلوهما امریکا با محور "تغییرات اساسی اذهان مسلمانان" سخنرانی کرد.
طارق رمضان از سوی مجله تایم به عنوان یکی از 100 شخصیت تأثیرگذار قرن بیست و یکم معرفی شده است و تاکنون گفتگوهای بسیاری از وی با رسانههای مختلف درباره تجربه وی در روابط خاورمیانه و غرب منتشر شدهاند.
این متفکر مسلمان نویسنده بیش از 20 کتاب است که در میان آنها میتوان به " آنچه من اعتقاد دارم"، " تغییر اساسی، اخلاق و آزادی اسلامی" و کتاب جدیدی که هنوز وارد بازار نشر نشده " جستجوی معنا: توسعه فلسفه پلورالیسم" اشاره کرد.
محمد دعدویی استاد علوم سیاسی دانشگاه اوکلوهما اظهار داشت که موضوعات مطرح شده از سوی طارق رمضان در پرتوی تحولات اخیر در رابطه با تهدید به سوزاندن قرآن و مناقشه ساخت مسجد و مرکز اسلامی نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر از اهمیت ویژهای برخوردارند.
طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی معاصر در دانشگاه آکسفورد است که در دانشکده الهیات آکسفورد تدریس میکند. وی همچنین از محققان ارشد دانشگاه دوشیشا در کیوتو ژاپن و رئیس شبکه مسلمان اروپایی در بلژیک است.
همچنین طارق رمضان متفکر مسلمان و استاد دانشگاه آکسفورد روز چهارشنبه 21 مهر ماه به عنوان بخشی از نشستهای پاییزه مؤسسه فرهنگ، دین و امور جهانی در دانشگاه بوستن درباره روابط اسلام و غرب سخنرانی کرد.
وی پیشتر اشاره کرده که بحران هویت گریبان آمریکا را گرفته است. اکنون زمان آن رسیده که مسلمان رویکرد تدافعی خود را کنار گذاشته، به مسلمان بودن خود افتخار کنند و نسبت به ارزشها، وظایف، حقوق و سهم خود در جامعه ای که در آن زندگی می کنند قاطع تر باشند.
رابرت هفنر استاد انسان شناسی کالج هنر و علوم بوستن و رئیس مؤسسه فرهنگ، دین و امور جهانی گفت: طارق رمضان یکی از بانفوذ ترین و پیچیده ترین متفکران جهان اسلام معاصر است که به چنین نگرانی هایی اشاره می کند. دیدگاه ها و اندیشه های رمضان برای غیر مسلمانان نیز حائز اهمیت است این متفکر باورهای نادرست از اسلام را که متأسفانه در چند سال اخیر بسیار شایع شده را به چالش می کشد.
رمضان از مسلمانان آمریکایی خواسته است که از تجربه تاریخی آفریقایی- آمریکایی ها که زمانی برده بوده و اکنون به جزئی از جریان غالب بحثها و فعالیتهای آمریکایی تبدیل شده درس بگیرند.
دادگاهی در لندن از زن محجبه خواست بدون حجاب در جایگاه شاهد قرار گیرد
رئیس یک دادگاه در لندن پایتخت بریتانیا از زن مسلمانی خواست زمانی که برای ارائه شهادت در دادگاه حاضر میشود حجاب خود را بردارد.
جورجیا ریکارد زن مسلمان بریتانیایی در ابتدا از ارائه این شهادت امتناع کرد اما سپس پذیرفت پشت یک پرده در دادگاه این شهادت را ارائه کند.
مقامات دادگاه علت این درخواست و برداشتن حجاب زن مسلمان را عدم پذیرش شهادتهایی دانستند که در آن نمیتوان حالات چهره فرد شاهد را مشاهده کرد.
جورجیا در این جلسه ابتدا مقامات دادگاه را برای آنکه وی را وادار به برداشتن حجاب کرده بودند به باد انتقاد گرفت و گفت: از این که آنها به من گفتند حجابم را بردارم ناراضی هستم. این کاری بود که با کمال بیمیلی و اجبار انجام داهام اما فکر میکنم که این پرونده بدون شهادت من شکست میخورد.
متهم این پرونده جورجیا را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. این زن مسلمان اظهار داشت: بدون برداشتن حجاب هم میتوان از حالات چهره فردی هنگام شهادت دادن مطلع شد.
دادگاه عالی اونتاریو تصمیمگیری درباره روبنده زنان دردادگاهها را به قضات واگذار کرد
براساس حکم عالیترین دادگاه اونتاریو در کانادا، مسئله حق زنان برای پوشیدن روبنده درحال ارائه شهادت در یک دادگاه جنایی از سوی قضات هر پرونده تصمیمگیری میشود.
براساس حکم دادگاه عالی اونتاریو که حکم آن میتوان چارچوبی برای دادگاههای دیگر در تعدیل کردن حقوق شاهدان یا متهمان پرونده در رابطه با آزادی پوشیدن روبنده باشد، تصمیمگیری در این رابطه با قضات همان پرونده واگذار شده است.
اخیرا دادگاهی در اونتاریو از یک زن مسلمان سی و دو ساله که در جایگاه شاهد دادگاه حاضر شده بود خواست روبنده خود را برای شناسایی به عنوان شاهد در دادگاه بردارد که این امر موجب ایجاد مناقشاتی در جامعه مسلمانان کانادایی شد.
اما دادگاه عالی پس از فرجامخواهی با تصمیم دادگاه مخالفت کرد و اعلام کرد که شاهد مسلمان باید از این حق برخوردار باشد که اعتقادات دینی خود را نشان دهد و برداشتن این روبنده میتواند نقض این اعتقادات تلقی شود.
اما اگر دادگاه اعلام کند که این روبنده میتواند حکم عادلانه به را به خطر بیاندازد شاهد مسلمان باید روبنده خود را بردارد.
برخی دانشگاههای ترکیه از ورود دانشجویان محجبه جلوگیری میکنند
به دنبال تلاشهای اخیر شورای عالی آموزش در ترکیه برای لغو ممنوعیت مناقشهبرانگیز حجاب در دانشگاههای این کشور، هنوز هم برخی از دانشگاهها از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه مخالفت میکنند.
چندین دانشجو در ترکیه شکایتهایی را به شورای عالی آموزش ترکیه علیه مدیریت دانشگاههای خود ارائه کردهاند.
یوسف ضیا اوزکان رئیس شورای عالی آموزش اخیر اظهار داشته است که دانشجویانی که به علت حجاب خود از ورود به دانشگاه منع میشوند باید به این شورا مراجعه کنند و شورای عالی آموزش اقدامات لازم را در این رابطه انجام خواهد داد.
دست کم 50 دانشجو با ارسال نامههای الکترونیک از شورای عالی آموزش خواستهاند در این رابطه آنها را یاری کنند چرا که اساتید از ورود آنها با حجاب و روسری به کلاسهای درس امتناع کردهاند. اکثر این شکایتها از سوی دانشجویان دانشگاهها توکات، بورسا، زونگولداک و آنکارا مطرح شده بودند.
پوشش روسری در دانشگاههای ترکیه ممنوع است، اما اخیراً شورای عالی آموزش با ارسال بخشنامهای به دانشگاه استانبول از مقامات اجرایی خواست براساس نقض اصول پوشش دانشجویان را از کلاس اخراج نکنند. این بخشنامه در پاسخ به شکایتی از سوی یک دانشجوی پزشکی این دانشگاه تنظیم و ارسال شد.
زینب نور اینسکارا به مدت دو سال با یک کلاه گیس در کلاسهای دانشگاه شرکت میکرد اما در سال 2009 وقتی خواست با کلاه وارد کلاس شود از ورود وی ممانعت به عمل آمد. در نتیجه این دانشجوی محجبه به اداره حقوق بشر نخست وزیر شکایت کرد چرا که حق آموزشی از وی دریغ شده بود.
مقامات شورای عالی آموزش در ترکیه درحال بررسی شکایات بوده و متعهد شدهاند که اقدامات لازم را در رابطه با آن انجام دهند. ظرف یک هفته گذشته دانشگاه آکسارای از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه جلوگیری کرد و نگهبانهایی که مانع ورود آنها بود مدعی شدند که ورود به دانشگاه با روسری برخلاف مقررات شورای عالی آموزش است.
دولت نظامی ترکیه در سال 1997 حکمی صادر کرد که ممنوعیت حجاب برای دانشجویان دانشگاهها و زنانی که در اماکن عمومی کار میکنند بخشی از از التزامات حقوقی آن بود. از سوی دیگر بسیاری از دانشگاههای ترکیه اخیراً اعلام کردهاند که استفاده از روسری در فضای دانشگاه و کلاسهای درس بلامانع است. برای مثال روز سهشنبه هفته گذشته رئیس اتحادیه اتاقها و تبادل کالاها گفت: دریغ کردن حق آموزش از افراد با دستاویز قرار دادن نوع پوشش آنها غیرقابل قبول است و دانشجویان برای انتخاب نوع پوشش خود باید آزاد باشند.
مدارس شهر کمبریج امریکا در روز عید قربان تعطیل میشوند
مدارس عمومی شهر کمبریج در ایالت ماساچوست امریکا از این پس هرسال عید قربان بهعنوان یکی از مناسبتهای مهم در تقویم اسلامی تعطیل میشوند.
براساس تصمیم مقامات نظام آموزشی شهر ماساچوست قرار است هرساله روز عید قربان مدارس شهر کمبریچ ماساچوست تعطیل شوند.
مارک مک گرون عضو کمیته کمبیریج که از تصویب این سیاست حمایت کرده گفت: مردم این شهر باید از باورهای نادرست علیه مسلمانان و توصیف آنها بهعنوان تروریسم اجتناب کنند. مدارس این شهر برای عید کریسمس و مناسبتهای یهودی تعطیل بودند از این رو مسلمانان نیز باید از این حق برخوردار میشدند.
بسیاری از ساکنان این شهر هیچ مخالفتی با تعطیلی مدارس در روز عید قربان نداشتهاند. این تعطیلی برحسب نیاز مسلمانان و جمعیت رو به رشد آنها در این شهر تصویب شده است، چراکه براساس اظهارات ناظر مدارس شهر کمبریج جمعیت مسلمانان این شهر رو به رشد است.
پلیس اتریش پرونده شعار ضداسلامی روی دیوار کلیسا را پیگیری میکند
پلیس در شهر ماریاسل و ایالت استریای اتریش روز دوشنبه 19 مهر ماه اعلام کرد که درحال بررسی شعار تعصبآمیز و خرابکارانهای است که روی دیوار نزدیک به کلیسای باسیلیکای ماریاسل علیه اسلام، مسلمانان و قرآن نوشته شده است.
مقامات پلیس اعلام کردند که این حمله خرابکارانه بین ساعات پایانی روز شنبه و ساعات اولیه یکشنبه (18 مهر) صورت گرفته و مقامات ایالتی نیز خواستار اجرای قانون و مقابله را تبعیض و تعصب شدهاند.
کلیسای باسیلیکای ماریاسل در اتریش یکی از اماکن زیارتی محبوب این کشور و همچنین یکی از جاذبههای گردشگری آن محسوب میشود که هرساله بسیاری از مردم سراسر جهان از آن دیدن میکنند.
چندی پیش نیز حزب افراطگرای آزادی در استریای اتریش بازی آنلاینی را علیه مسجد راهاندازی کرده و نام آن را " خداحافظ مسجد" گذاشتند که کاربر در طول بازی مساجد، منارهها و موذنها را هدف قرار میداد. این بازی از سوی مقامات اتریش محکوم و ممنوع شد.
این حزب همچنین با راهاندازی این بازی واتخاذی سیاستهای متعصبانه توانست به اهداف خود که پیروزی در انتخاب و به دست آوردن قدرت بود دست یابد.
این درحالی است که در این ایالت اتریش هیچ مسجدی با مناره وجود ندارد و هیچ طرحی برای ساخت مساجد جدید نیز مطرح نشده است.
مسلمانان نیم میلیون از جمیعت 5/8 میلیونی اتریش را تشکیل دادهاند، اما تنها چهار مسجد با مناره در این کشور فعال هستند.
این بازی در واکنش به اظهارات انس شکفه رئیس جامعه اسلامی اتریش در مصاحبهای با خبرگزاری اتریش راهاندازی شد که گفته بود آرزودارد که در هر 9 پایتخت ایالتی اتریش مسجدی با مناره ببیند.
دپارتمان اسلامهراسی در شورای روابط اسلامی امریکایی تشکیل میشود
شورای روابط اسلامی امریکایی از راهاندازی دپارتمان ویژهای با تمرکز بر افزایش احساسات اسلامهراسانه در جامعه امریکا خبر داد.
شورای روابط اسلامی امریکایی مستقر در واشنگتن در شانزدهمین همایش سالانه خود که روز شنبه (17 مهرماه) برگزار کرد طرح راهاندازی دپارتمان ویژه مبارزه با اسلامهراسی را اعلام کرد.
حدود 900 نفر از اعضای جامعه اسلامی امریکا، فعالان، رهبران مدنی و دیپلماتها در این همایش شرکت کرده بودند.
حدود 300 نفر از مسلمانان سراسر ایالات متحده در همایش آموزشی مهارتهای مدیریت و رهبری که پیش از همایش سالانه به مدت یک روز برگزار شد شرکت کردند.
نهاد اعواد مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی امریکایی در سخنرانی خود در این همایش خبر راهاندازی دپارتمان اسلامهراسی را اعلام کرد.
وی اظهار داشت: این دپارتمان به تولید گزارشهای مربوط به اسلامهراسی و دنبال کردن حملات کلامی علیه مسلمانان میپردازد و به ارائه اطلاعات موثق و متعادل در مناقشات مربوط به تساهل و درک دوجانبه خواهد پرداخت.
دپارتمان جدید شورای روابط اسلامی امریکایی در شورای روابط اسلامی آمریکایی در کنار گزارش سالانه اسلامهراسی به برگزاری همایشها، سمینارها، تبادلات فرهنگی و فعالیتها و رویدادهای جدیدی میپردازد که فرصتهای آموزش و گفتگو را افزایش دهد.
شورای روابط اسلامی امریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادیهای مدنی مسلمانان آمریکای است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را ارتقا داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادیهای مدنی حمایت کرده، مسلمانان امریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی تشکیل دهد که ترویجکننده عدالت و درک دوجانبه باشند.
برنامه آموزش ائمه جماعات آلمان آغاز شد
برنامه آزمایشی آموزش ائمه جماعات آلمان در دانشگاه اوسنابروک از این هفته با هدف کمک به ادغام مسلمانان در جامعه این کشور و همچنین آشنایی با زبان و ارزشهای جامعه آلمان آغاز شد.
احمد سامی از ائمه جماعات آلمان هشت سال پیش وقتی از مراکش وارد آلمان شد تنها میتوانست به زبان عربی تکلم کند و به طبع سخنرانی و درسهای دینی را در مساجد به زبان عربی ارائه میکرد اما بهزودی به این نتیجه رسید از آنجایی که نوجوانان و جوانان مسلمان آلمان به زبان عربی تسلط ندارند بسیاری از مخاطبان سخنرانیهای وی را درک نمیکنند.
اکنون سامی بخشی از برنامه آزمایشی دانشگاه اوسنابروک است که برنامههای خود را این هفته برای آموزش ائمه جماعات آغاز کرده است. آنها در این برنامه نه تنها زبان آلمانی میآموزند بلکه با شیوه ارائه مطالبی که با اصول و ارزشهای جامعه آلمان و همچنین تساهل دینی منطبق است آشنا میشوند.
این کلاسها در شرایطی برگزار میشوند که برخی از سیاستمداران نسبت به فعالیتهای جوانان مسلمان آلمان ابراز نگرانی کردهاند.
رئوف سیلان استاد آموزش اسلامی و یکی از بنیانگذاران این برنامه در دانشگاه اوسنابروگ در شمال غربی آلمان اظهار داشت: در آلمان به حضور ائمه جماعاتی نیاز داریم که در آلمان آموزش و تعلیم دیده باشند، چرا که آنها تأثیر بسیاری روی جوانان مسلمانی که درحال یادگیری تساهل هستند میگذارند.
سایر کشورهای اروپایی نیز گامهایی در این عرصه برداشتهاند. فرانسه با داشتن دست کم 5 میلیون جمعیت مسلمان در دانشگاه کاتولیک پاریس به ارائه واحدهایی برای آموزش ائمه جماعات ارائه میپردازد.
کارشناسان اظهار داشتند که این ابتکار عمل آکادمیک در آلمان بهشدت ضروری بوده است. در آلمان بیش از 2 هزار امام جماعت فعال هستند که این تعداد بهندرت میتوانند آلمانی صحبت کنند. چرا که در نتیجه موانع زبانی ائمه جماعاتی که به آلمان سفر میکنند نمی توانند با نسل جدید و جوان جامعه آلمان ارتباط برقرار کنند و نمیتوانند از مشکلات خاصی که اقلیت 3/4 میلیونی مسلمانان روزانه با آن رو به رو میشوند مطلع شوند.
ائمه جماعات نقش مهمی در جوامع اسلامی بهویژه جوامعی که در غرب و در اقلیت زندگی میکنند برعهده دارند.
کرسیهای مطالعات اسلامی در سه دانشگاه آلمان راهاندازی میشوند
براساس اعلام مقامات آلمانی کرسیهای مطالعات اسلامی در سه دانشگاه این کشور با هدف کمک به ادغام چهار میلیون مسلمان تشکیل میشوند.
براساس اظهارات آنت شاوان وزیر آموزش آلمان در یک نشست خبری، کرسیهای مطالعات اسلامی در دانشگاههای آلمان با هدف آموزش نسل جدید ائمه جماعات و دانشجویان اسلام در دانشگاههای توبینگن، مونستر و اوسنابروک تشیکل میشوند.
وزیر آموزش آلمان افزود: این مراکز جدید نه تنها چارچوب برجستهای برای بحث الهیاتی در دانشگاهها فراهم میکنند بلکه در احساس آرامش اقلیت چهارمیلیونی مسلمانان آلمان نیز نقش خواهد داشت.
برلین قرار است 4 میلیون یورو به تأسیس هرکدام از این کرسیها کمک کند. خبر راهاندازی این کرسیهای مطالعات اسلامی در دانشگاهها همزمان با آغاز کلاسهای آموزشی آزمایشی برای ائمه جماعات در دانشگاه اوسنابروک و داغ شدن بحث ادغام در این کشور به ویژه میان اقلیت 5/2 میلیون نفری مسلمانان ترک این کشور صورت گرفته است.
مقامات قضایی هلند تبرئه سازنده فیلم فتنه را پیگیری میکنند
دادستانهای هلند روز جمعه 23 مهر ماه از قضات پرونده گریت وایلدرز، سیاستمدار افراطگرای هلند و سازنده فیلم موهن فتنه علیهاسلام خواستند وی را از تمام اتهامات از جمله تحریک به انزجار و تبعیض علیه مسلمانان تبرئه کند.
دادستانهای هلند در اقدامی که موضع آنها را نسبت به این پرونده علیه وایلدرز مشخص میکند از قضات خواستند حکم تبرئه وی را از اتمام اتهامات صادر کنند، این درحالی است که قضات هنوز هم میتوانند با این درخواست مخالفت کرده و وی را متهم کنند.
جلسه دفاع وی از هفته آینده آغاز میشود و قرار است حکم این دادگاه که برخی آن را آزمایش حدود آزادی بیان در مقابل آزادی دینی در غرب تلقی میکنند، ماه آینده صادر شود.
این پرونده در بسیاری از کشورهای اروپایی که موج مهاجرت در آنها به شکلگیری احساسات ضد اسلامی منتهی شده بهدقت دنبال میشود.
مسلمانان به مقامات هلند شکایت کردهاند که وایلدز هنگام ایراد اظهارات منفی خود علیه اسلام و مسلمانان از حدود خود فراتر رفته و اسلام را با نازیسم و قرآن را با کتاب هیتلر قیاس کرده است.
دادستانها به دادگاه گفتهاند که ممکن است اظهارات وایلدرز اهانتآمیز باشد اما با قانون این کشور مغایرت ندارد.
دادستانهای هلند از ابتدای امر با دادگاهی کردن وایلدرز مخالف بودند اما براساس حکم یک دادگاه تجدید نظر شواهد علیه وی به دادگاه ارائه شد. اگر وی متهم شود یک سال زندان و یا پرداخت جریمه انتظار وی را میکشد.
ورود وسائل نقلیه با کمتر از 25 نفر به مکه ممنوع شد
کابینه سعودی ورود وسائل نقلیه شرکتهای حج و عمره با کمتر از 25 مسافر را به شهر مکه و اماکن مقدس در طول فصل حج ممنوع کرد.
براساس حکم نیف بین عبدالعزیز معاون دوم نخست وزیر و رئیس کمیته عالی حج، این ممنوعیت که اتوبوسهای شرکت حمل و نقل حج را با ظرفیت 20 مسافر یا بیشتر که تحت نظارت سندیکای عمومی وسائل نقلیه فعالیت میکنند و همچنین اتوبوسهای حمل و نقل عمومی را مستثنی کرده است.
وسائل نقلیه متخلفان تا روز دوازدهم ذیحجه توقیف میشوند و جریمه 1500 ریالی عربستان به آنها تعلق میگیرد. رانندگان غیرسعودی نیز از کشور اخراج خواهند شد.
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