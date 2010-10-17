لزوم نگاه هوشمندانه برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:‌ برای استمرار بهره‌گیری از فرهنگ جنگ که گنج لایزالی برای آیندگان است باید به نقطه موجود بسنده نکرد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید همت هوشمندانه کرد و بدون تلاش هدفمند نمی‌توان ذخایر این گنج را استخراج کرد.

وی این سخنان را در نشستی که با حضور با جمعی از مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و پس از ارائه گزارشی از سوی سرتیپ 2 پاسدار مهندس داود غیاثی‌راد درباره اقدامات انجام شده درباره ترویج فرهنگ دفاع مقدس و اعلام رضایت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر فیروزآبادی از برپایی نخستین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و فعالیت‌های فرهنگی در این باره ایراد کرد.

دُری گفت: ما نه تنها از آثاری چون دایره‌المعارف دفاع مقدس، تاریخ جنگ تحمیلی، روزشمار جنگ و تدوین آثار مکتوب از شهدای سرافراز، آزادگان، جانبازان و ایثارگران حماسه دفاع مقدس حمایت می‌کنیم بلکه معتقدیم باید همه تلاشها را به سوی ترویج و تحکیم فرهنگ دفاع مقدس در جامعه و تقویت نشر ارزش‌های هشت سال مقاومت و هشت ماه پایداری ملت ایران در سال گذشته هدایت کنیم.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد از حمایت این معاونت از همه فعالیت‌ها در حوزه نشر دفاع مقدس خبر داد و ادامه داد:‌ همه فعالیتها باید مورد حمایت قرار گیرند اما نباید از خودجوش بودن این فعالیتها چشم پوشید. بلکه باید دامنه فعالیتها را در همه ایام و همه روزها به سراسر کشور منتقل کرد.

وی در پایان عنوان کرد: با تثبیت فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت و پایداری نظام و کیان انقلاب اسلامی بیمه الهی خواهد شد.