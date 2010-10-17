به گزارش خبرنگار مهر، فصل نقل و انتقالات لیگ برتر هفته‌هاست به اتمام رسیده اما تبعات جابجایی بازیکنان و عقد قراردادهای چند صد میلیونی کماکان ادامه دارد. در این بین برخی مربیان و بازیکنان در زمان جابجایی بازیکنان آنچنان رفتار می کنند که گرچه در آن دوره اقدامات‌شان پس پرده می ماند اما با گذشت چندماه پرده از فعالیت‌های‌شان برداشته می شود.

در این گزارش خبرنگار مهر به بازخوانی پرده تیم لیگ برتری خواهد پرداخت که چند صد میلیون تومان در فصل نقل و انتقالات هزینه جذب بازیکن کرده و از این بابت سود سرشاری به حساب سرمربی این تیم و مسئولان امور نقل و انتقالات واریز شده که شاید بیش از رقم قرارداد آنها با این باشگاه لیگ برتری باشد!

این تیم در فصل نقل و انتقالات همچون دیگر تیم‌های لیگ برتر اقدام به جذب بازیکن خارجی کرده است. استخدام بازیکن و مربی خارجی به خودی خود بد نیست اما چگونگی حضور آنها جای سئوال و تردید دارد. باشگاه مورد اشاره در فصل نقل و انتقالات بازیکنی مسن را با قراردادی نزدیک به 450 میلیون تومان جذب می کند. این بازیکن گرانقیمت که از قضا مدیر برنامه‌هایش از اقوام سرمربی تیم است، قرارداد امضا کرده و به عضویت این تیم لیگ برتری درمی آید اما با گذشت 10 هفته از لیگ هنوز فرصت بازی پیدا نکرده و یک نیمکت نشین حرفه ای است!

سرمربی این باشگاه در فصل نقل و انتقالات به یکی از شاگردان سابقش که بدون تیم مانده بود، ترحم می کند و با پرداخت رقمی بالغ بر 250 میلیون تومان با او قرارداد امضا می کند، بازدهی این بازیکن در 11 هفته گذشته برای باشگاهش بیش از تماشاگر و هواداری نبوده که روی سکوهای ورزشگاه به تشویق این تیم می پردازد!

امضای قرارداد با بازیکنان مسن ظاهرا یکی از برنامه‌ها و تخصص سرمربی تیم مورد اشاره است. حتی اگر آن بازیکن خارجی و از کشوری باشد که محلی از اعراب در فوتبال جهان ندارد!

کار به اینجا ختم نمی شود، جدا از جذب بازیکنانی که فقط فهرست تیم را پر می کنند و جایی در فهرست 18 نفره تیم پیدا نمی کنند آنهم با امضای قراردادهای چند 10 میلیونی، سرمربی این باشگاه دست روی بازیکنی می گذارد و به مدیریت باشگاه تاکید می کند او را به خدمت درآورد. قرارداد امضا می شود اما بازیکن از رقم آن بی خبر است، چرا که بخشی از آن نصیب واسطه و بخشی دیگر به فردی رسیده که او را به این باشگاه آورده است!

اینها گوشه‌ای از فعالیت‌های پشت پرده در فوتبال ایران است که می‌طلبد مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان ورزش با واکاوی آن ریشه افرادی که با پول بیت المال درخت فساد در فوتبال را تنومندتر می کنند، برخورد جدی کنند.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر قبل از این نیز در گزارشی به فعالیت های مربی پرداخته بود که برای جابجایی و قرار دادن بازیکنی در تیمش، خودروی زانتیای او را 10 میلیون تومان خریده بود!