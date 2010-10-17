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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

فراخوان مقاله مجله "جامعه‏پژوهی فرهنگی" اعلام شد

مجله "جامعه‏پژوهی فرهنگی" توسط پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد مجله‏ای با عنوان "جامعه‏پژوهی فرهنگی" منتشر کند، مجله‏ای که قرار است بعد از انتشار سه شماره، به مجله‏ای علمی پژوهشی تبدیل شود.

این پژوهشکده از کلیه پژوهشگران، صاحب‏نظران، دانشجویان و علاقه‏مندان  دعوت کرده است تا مقالات خود را با فرمت word-2007 به آدرس پست‏الکترونیکیsocialstudies@ihcs.ac.ir  یا به‌صوت سی دی به آدرس پژوهشکده علوم اجتماعی واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (64)، جنب آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کد پستی 14374، طبقه سوم ارسال نمایند.

کد مطلب 1172310

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