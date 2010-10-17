به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد مجلهای با عنوان "جامعهپژوهی فرهنگی" منتشر کند، مجلهای که قرار است بعد از انتشار سه شماره، به مجلهای علمی پژوهشی تبدیل شود.
این پژوهشکده از کلیه پژوهشگران، صاحبنظران، دانشجویان و علاقهمندان دعوت کرده است تا مقالات خود را با فرمت word-2007 به آدرس پستالکترونیکیsocialstudies@ihcs.ac.ir یا بهصوت سی دی به آدرس پژوهشکده علوم اجتماعی واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (64)، جنب آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کد پستی 14374، طبقه سوم ارسال نمایند.
نظر شما