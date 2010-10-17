افزایش 2 برابری صادرات محصولات کشاورزی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی احمدنیا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علیرغم نمام محدودیت های موجود در استان، در شش ماهه گذشته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات محصولات کشاورزی از استان دو برابر افزایش داشته است و 16 میلیون دلار نیز برآورد صادراتی از منابع مختلف برای استان است.

احمدنیا خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه مبدا کالاهای صادراتی استان مشخص نیست، هم اکنون شاهد صادر عمده محصولات کشاورزی تولیدی استان از گمرک سایر استان ها هستیم و سبد صادراتی استان به نام استان های دیگر که مزیت های صادراتی و وارداتی دارند، تمام می شود.

وی ادامه داد: "سیر" از عمده محصولات کشاورزی استان است که از طریق سایر استان های کشور صادر می شود و همچنین علیرغم اینکه حدود 17 هزار تن شمش در استان تولید می شود، اما 13 الی 14 هزار تن از این رقم از طریق گمرکات تهران و بندرعباس از کشور خارج می شود که با راه اندازی سیستم آسیکودا در گمرک، این مشکل برطرف خواهد شد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، هزینه تولید محصولات کشاورزی در کشور و استان را با توجه به نورم جهانی بالا دانست و گفت: ضروری است تا در استان اقلامی را که دارای مزیت های صادراتی هستند و می توان با فعال کردن آنها، صادارت را بهبود بخشید، اقداماتی انجام شود و به عنوان مثال به کشورهای حوزه خلیج فارس که خواهان سیب زمینی و پیاز و گندم استان هستند، صادرات انجام داد.

حمدنیا به اقلام عمده تولیدی استان که قابلیت صادرات دارند، اشاره کرد و یادآور شد: کشمش، سیب، انگور،انار، گردو، زردآلو، پیاز، زیتون، ماهیان گرمابی، شاه میگو، انواع محصولات لبنی و عسل و تخم مرغ، از عمده این محصولات هستند که در استان تولید می شوند و از قابلیت های خوبی برای صادرات برخوردار هستند.

وی ادامه داد: از مشکلاتی که در امر صادرات محصولات کشاورزی در استان وجود دارد، نبود LCصادراتی است و اینکه بیشتر صادرکنندگان استان به دلیل مشکلات جهانی نمی توانند صادرات مناسبی از محصولات کشاورزی داشته باشند که ضروری است تا با ساماندهی مناسب، محصولات دارای قابلیت صادرات را به خارج از کشور صادر کرد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان به برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی و تجهیزات آبیاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 12 هزار هکتار از اراضی استان تحت سیستم آبیاری تحت فشار قرار دارند که این رقم، دو برابر پیش بینی های صورت گرفته و برنامه چهارم توسعه است.

احمدنیا افزود: برگزاری این نمایشگاه نیز در جهت آموزش بهره برداران از این سیستم بود که در مدت چهار روز در زنجان برگزار شد و از آن استقبال خوبی صورت گرفت.

وی اظهار داشت: 115 شرکت فعال در بخش تحهیزات آبیاری دراین نمایشگاه شرکت کردند و بر اساس دعوتی که صورت گرفته بود، 250 نفر از 26 استان کشور در این نمایشگاه حضور یافتند و با رضایتی که از برگزاری این نمایشگاه حاصل شد، امیدواریم استان در سال های آینده نیز بتواند این نمایشگاه را برگزار کند.

احمدنیا با اشاره به بازدید 20 هزار نفر از این نمایشگاه، افزود: بیشتر بازدید کنندگان، تخصصی بودند و با توجه به اینکه چنین نمایشگاهی برای اولین باردر راستای تمرکز زدایی در زنجان برگزار می شد، می توان گفت که انتظارات برآورده شد.