حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: البته هنوز در مورد اینکه چگونه و با چه ترکیبی در بازی‎های آسیایی 2010 شرکت داشته باشیم به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم اما به طور قطع برای کسب بهترین نتایج، بهترین تغییرات را اعمال می‌کنیم.

وی با اشاره به حضور بازیکنان جدید در اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال، یادآور شد: هیچ تضمینی نیست که با همان ترکیب اعزامی به مسابقات جهانی، در بازی‌های آسیایی هم شرکت داشته باشیم. اگرچه عملکرد تیم ملی در مسابقات جهانی تا حدی رضایت بخش بود اما برای بهتر شدن نیازمند تغییرات جدید هستیم.

سرمربی تیم ملی والیبال با یادآوری اینکه تیمش با 14 بازیکن در مسابقات جهانی شرکت کرد اما برای بازی‌های آسیایی فقط 12 بازیکن را در اختیار خواهد داشت، در مورد تغییرات احتمالی در ترکیب این تیم توضیحاتی ارائه کرد.

معدنی گفت: در پست دریافت کننده مجتبی شبان به ترکیب تیم اضافه شده است. با حضور فرهاد سال افزون رقابت برای انتخاب پاسور دوم بین این بازیکن و مهدی مهدوی خواهد بود. فرهاد قائمی هم درتمرینات حضور دارد. اگر مشکل سربازی این بازیکن حل شود، می‌تواند برای جاگرفتن در ترکیب نهایی تیم رقابت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای بازی‌های آسیایی می‎توانیم یک لیبرو داشته باشیم اما شاید هم دو لیبرو به گوانگجو ببریم و از یکی از آنها در پست دیگری استفاده کنیم. اینها نقشه‎هایی است که برای بازی‌های آسیایی در سر داریم.

سرمربی تیم ملی والیبال ادامه داد: ترکیب تیم ملی نسبت به مسابقات جهانی اخیر تغییراتی خواهد داشت اما درصد آن معلوم نیست. بازیکنان جدیدی که برای مسابقات جهانی انتخاب شدند هماهنگی قابل قبولی با دیگر بازیکنان داشتند و می توانند در بازی‌های آسیایی نیز ما را همراهی کنند.

* با این اوصاف چرا از همان ترکیب اعزامی به مسابقات جهانی برای بازی‌های آسیایی استفاده نمی‌شود؟

معدنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: فاصله میان این دو رویداد بیشتر از یک ماه بود. از این فاصله می‌توانستیم برای بهتر شدن ترکیب و تست کردن بازیکنان جدیدتر استفاده کنیم. در حال حاضر فضا برای رقابت سالم میان بازیکنان ایجاد شده است.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به اینکه تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر در رده ششم قرار گرفت، تاکید کرد: برای شرکت در بازی‎های آسیایی 2010 چین بهترین ترکیب و تاکتیک را انتخاب می‌کنیم. ضمن اینکه عملکردی بهتر نسبت به دوحه و حتی مسابقات جهانی ایتالیا خواهیم داشت. البته به کسب مدال هم فکر می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان‌ماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.