به گزارش خبرنگار مهر، نشست "و درنگی در راه" به بهانه انتشار دویست و پنجاهمین شماره مجله رشد معلم عصر روز شنبه 24 مهر با حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: بحث معلم و حساسیت آن را اولین بار خداوند در ذهن بشر متبادر کرد. خداوند ابتدا نعمت هایش را به بشر ارزانی کرد و سپس نوبت اعطای نعمت معلم شد.

حاجی بابایی افزود: زندگی و هستی چیزی جز معلمی و شاگردی نیست و هر چه در خلقت است پدیده معلمی و شاگردی است و نتیجه این معلمی رشد است. در این زمینه باید از قرآن به عنوان کتاب رشد نام ببریم. چون خود قرآن می گوید "یهدی الی الرشد". حق و رشد همیشه معانی منطبق بر یکدیگرند.



وی گفت: اگر معنا و مفهوم رشد را بررسی کنیم قطعا به این جمع بندی می رسیم که هر قدم روبه جلو رشد است. البته نمی توان هر یادگیری را رشد دانست چون یادگیری همیشه نمی تواند قدم رو به جلو باشد. این جلو مفهومی از پیش تعریف و هدفگذاری شده است. با توجه به تعریف و تبیین رشد در قرآن انسان باید رشید بشود. آیا می شود انسانی را که از علوم روز برخوردار است ولی از دنیای اطراف خود بی خبر است ، رشید خواند؟ آیا انسانی را که اهل نماز است ولی اهل زندگی نیست می‌توان رشید خواند؟



وزیر آموزش و پرورش با طرح این سوال که انسان خوب و مقبول عقلا در جامعه کیست، گفت: این فرد کسی است که خیر و برکتش هم به خود و هم به جامعه اش می رسد. با بیان این مقدمه باید بگوییم که مجله رشد در فرهنگ جامعه ما بسیار تاثیرگذار بوده است.



حاجی بابایی عنوان کرد: 15 سال پیش مجله رشدی که منتشر می شد، مطابق با نیازهای آن زمان بود، مجله رشدی هم که امروز چاپ می شود باید نیازهای امروز را مرتفع کند و مطابق با ویژگی های روز، علوم روز، مهارت های معلمی روز و شرایط اجتماعی روز باشد. مجلات رشد باید به انسان بصیرت بدهند. این بصیرت باید هم به دانش آموزان و اولیا و هم به جامعه فرهنگی منتقل شود.



وی تاکید کرد: میدان خدمت رسانی در این زمینه بسیار وسیع است و در این راه هرچقدر هم که سرمایه گذاری شود باز کم است. مهم ترین رکنی که آموزش و پرورش به آن فکر می کند معلم است. اگر جایگاه معلم در جامعه تبیین شود، بسیاری از دغدغه‌های موجود از بین خواهد رفت. بنابراین باید به جایگاه معلم به عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت، توجه کرد.



وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به مسائل مطرح شده، تبیین جایگاه معلمی شرایط خاصی را می طلبد. یکی از این شرایط مهارت های معلمی است. شرط دیگر علم معلم است و آموزگار باید نسبت به زمان و جامعه اطرافش آگاه باشد. یکی دیگر از این شرایط وضعیت معیشت اوست. اگر این شرایط ایجاد شوند معلم در جامعه جایگاه خود را خواهد یافت و آن زمان است که می‌توان از او خواست تا دانش آموز تربیت کند.



حاجی بابایی در پایان سخنانش گفت: هرچه جلوتر می رویم با توجه به نیازهای معلم و دانش آموزان باید مجله رشد را از همه حیث ارتقا دهیم. مطابق با تعاریف کلی، هم مجله رشد و هم تعلیم و تربیت در کشور ما باید رشد کند.

