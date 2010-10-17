به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی استودیوی نیولاین در حال تدارک مرحله پیش‌تولید فیلمی ترسناک با الهام از داستانی واقعی به نام "مناسک" است که آنتونی هاپکینز نقش اول ان را بازی می‌کند.



"مناسک" اقتباسی است از کتابی به نام " مناسک : ساختن یک جن گیر مدرن" نوشته مت بالیو که فیلمبرداری آن از ماه ژانویه ( دی ماه) آغاز می‌شود.فیلم داستان کشیشی اهل کالیفرنیا را روایت می‌کند که به دستور اسقف محلی به واتیکان اعزام می‌شود تا راز و رمزهای جن‌گیری را بیاموزد. این کشیش بعدها در بیش از 80 مورد دست به جن‌گیری زد.



آلیس براگا ، سیاران هیندز و توبی جونز برای ایفای نقش‌های دیگر فیلم برگزیده شده‌اند.میکائیل هافستروم نروژی برای کارگردانی فیلم برگزیده شده که " مناسک" را بر اساس فیلمنامه‌ای از مایکل پترونی می‌سازد.



در حالی که فیلم های ژانر هراس در اکران عمومی با برخورد های متناقضی مواجه می‌شوند ، فیلم‌های مربوط به موضوع جن گیری فروش تضمین شده‌ای دارند.استودیوی نیولاین هم به این موضوع علاقه ویژه‌ای نشان می دهد.نیولاین در سال 2005 از اکران مجدد " جن گیر " 400 میلیون دلار به دست آورد. فیلم " جن گیری امیلی رز" از محصولات این استودیو در سال 2004 نیز 140 میلیون دلار فروش داشت.