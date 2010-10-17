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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

سلیمی در گفتگو با مهر:

حذف کنکور تا سال 93 قطعی شد/ 85 درصد کنکوریهای 93 سوابق تحصیلی دارند

حذف کنکور تا سال 93 قطعی شد/ 85 درصد کنکوریهای 93 سوابق تحصیلی دارند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش و مسئولین سازمان سنجش آموزش کشور به این نتیجه رسیدیم که تا سال 92 و نهایتا 93 حذف کنکور نهایی شود.

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون حذف کنکور توسط وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش گفت: تا این سال وزارتخانه های مجری باید زیرساختهای حذف کنکور را فراهم و در مورد کیفیت امتحانات نهایی دبیرستان و سایر همکاری های این وزارتخانه تصمیم گیری کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 42 تا 43 درصد داوطلبان کنکور ورودی جدید هستند و بقیه پشت کنکوری اند که ممکن است بخشی از آنها سوابق تحصیلی نداشته باشند، گفت: با حذف کنکور در سال 93 حدود 85 درصد داوطلبان شرکت کنند دارای سوابق تحصیلی هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حذف کنکور یک بار در صحن علنی مجلس به تصویب رسید به تعویق افتادن اجرای آن نیازی به تصویب صحن علنی مجلس ندارد و کمیسیون آموزش می تواند در این زمینه تصمیم نهایی را بگیرد.

کد مطلب 1172318

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