

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی‌امین با اعلام این خبر،‌ افزود: وجود معوقه‌های بانکی برای استفاده از تسهیلات این طرح بی‌تاثیر هستند؛‌ چراکه این تسهیلات از محل وجوه اداره شده بخش صنعت پرداخت می شود و واحدهای انرژی‌بر دارای معوقه‌های بانکی هم می‌توانند ازاین تسهیلات با کارمزد 3درصد برخوردار شوند.

وی ادامه داد: تمامی بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی که در طرح به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی شرکت و کد رهگیری دریافت کرده‌اند می‌توانند با یک‌بار ثبت‌نام در سایت ستاد تحول صنایع و معادن، هرماه از خط اعتباری هزینه انرژی صنایع برخوردار شوند .

فاطمی‌امین تصریح کرد: ثبت‌نام واحدهای تولیدی برای استفاده از این طرح از دوهفته پیش آغاز شده است. وی در خصوص ضوابط دریافت این تسهیلات نیز خاطرنشان کرد: شرایط دریافت تسهیلات و وثایق مورد نیاز هم تا حد امکان سهل و آسان خواهد بود، اما در مقابل با واحدهایی که وام‌های دریافتی را به موقع بازپرداخت نکنند، برخورد خواهیم کرد.

به گفته وی، برای دریافت این نوع تسهیلات، از صنعتگران تعهدنامه‌ای مبنی بر پرداخت به موقع اقساط دریافت می شود و چنانچه دیرکردی صورت بگیرد انشعاب گاز و برق این صنایع قطع خواهد شد.

فاطمی‌امین خاطر نشان کرد: صنایعی که جزو 23 رشته تاثیر پذیر و انرژی بر قرار نمی‌گیرند هم می‌توانند با مراجعه به سایت ستاد تحول صنایع ومعادن تقاضای تجدید نظردهند.

رئیس ستاد تحول صنایع و معادن تاکید کرد: تقاضاهای مربوطه در ستاد بررسی شده و در صورت لزوم این صنایع هم مشمول دریافت خط اعتباری دریافت هزینه انرژی می‌شوند.

نکته قابل توجه اینکه این تسهیلات به وزارت نیرو به عنوان اضافه پرداختی هزینه انرژی واحدها پرداخت می‌شود و مستقیما به حساب اشخاص واریز نخواهد شد.