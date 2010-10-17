انگلیس نسل جدید نیروگاه های هسته ای را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، وزارت انرژی انگلیس قصد دارد نسل جدید نیروگاه های هسته ای را در محل هشت سایت هسته ای این کشور بنا کند.

بر اساس این گزارش، راکتورهای مربوط به این نیروگاه ها نیز از فناوری های روز بهرمند هستند.

قرار است "کریس هونه" وزیر انرژی انگلیس در هفته جاری ساخت این نیروگاه ها را بطور رسمی اعلام کند.

وی همچنین درباره جایگزینی انرژی هسته ای به جای نفت، گاز و ذغال سنگ نیز گفته است: این شغل من نیست تا این را تعیین کنم این بازار است که درباره فناوری های با کربن پائین تصمیم خواهد گرفت.

ساندی تلگراف می نویسد : ساخت این نیروگاه ها در حالی اعلام خواهند شد که حزب لیبرال دموکرات انگلیس خود از مخالفان توسعه فعالیت های هسته ای در بریتانیا محسوب می شود و این کار می تواند دور جدیدی از تنشها را میان این حزب و احزاب مخالف آن ایجاد کند.

هونه که خود از حزب لیبرال دموکرات است ضمن اذعان به مخالفت حزبش در گذشته علیه انرژی هسته ای گفت: موضع ما زمانی که وارد دولت ائتلافی محافظه کاران شدیم تغییر کرد. عقیده داریم که سرمایه گذارانی وجود دارند که در انرژی جدید هسته ای سرمایه گذاری خواهند کرد و به این دلیل نیاز به کمک های دولتی نیست.

گفته می شود کار ساخت این نیروگاه ها در سال 2025 به پایان می رسد.