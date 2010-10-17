یک میلیون مسکن مهر در کشور در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در آذرشهر، احمد اصغری مهرآبادی شامگاه شنبه در حاشبه بازدید از روند احداث مسکن مهر این شهرستان به خبرنگاران گفت: در برنامه پیش بینی شده تعداد مسکن مهر حدود 950 هزار واحد بوده که این رقم در اجرا به یک میلیون و 250 هزار واحد رسیده است.

وی اضافه کرد: مقدمات کارهای احداث این واحدهای مسکونی فراهم شده و در حال حاضر یک میلیون واحد آن ها در دست اقدام و ساخت است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از 140 هزار واحد از واحد های مسکونی مسکن مهر در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس، همدان و خراسان جنوبی آماده افتتاح و بهره برداری هستند.

اصغری مهرآبادی، روند احداث واحدهای مسکونی مسکن مهر در سطح کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در آذربایجان شرقی نیز کارهای احداث مسکن مهر خوب پیش می رود و دولت مصمم است با هماهنگی دستگاه های اجرایی این طرح مهم را به سرانجام برساند.

حسین خلیلی مرد، رئیس سازمان مسکن شهرسازی آذربایجان شرقی هم در جریان بازدید از واحد های در دست احداث مسکن مهر آذرشهر گفت: این استان از برنامه زمان بندی شده طرح ساخت مسکن مهر جلوتر است به طوری که از مجموع 51 هزار نفر متقاضی مسکن مهر در آذربایجان شرقی 47 هزار واحد آن ها پروانه ساخت و ساز دریافت کرده و 17 هزار واحد مسکونی نیز پی ریزی شده است.

وی افزود: آذرشهر جزو چهار شهرستان پیشتاز آذربایجان شرقی در اجرای طرح مسکن مهر استان است و هم اکنون 900 واحد مسکن مهر در آذرشهر در حال ساخت است که 130 واحد آن ها در آبان امسال و 70 واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان خواهد شد.