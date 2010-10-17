دوربرگردان بزرگراه یادگار امام (ره) تا پایان مهرماه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب اظهار داشت: با افتتاح این بخش از بزرگراه، گره خوبی از ترافیک آن محدوده رفع خواهد شد و ترافیک سنگین موجود در قسمت جنوبی یادگار امام (ره) و تقاطع خیابان آزادی را برطرف خواهد کرد.

وی در خصوص ادامه فازهای بعدی این بزرگراه نیز بیان داشت: فاز بعدی در قسمت جنوبی همین دوربرگردان قرار دارد که وجود سه نوع معرض ملکی، تاسیساتی و یک کانال جمع آوری آب های سطحی عمده مشکلات آن محدوده است.

حسینی افزود: کانال جمع آوری آبهای سطحی با نام کانال غلغلی در مسیر فاز بعدی بزرگراه قرار دارد که باید آب این کانال به کانال تازه ساز و جایگزین هدایت شود .

وی با بیان اینکه معارضان تاسیساتی مانند آب، گاز، برق و.. نیز در این مسیر وجود دارد و شرکت های مربوط همکاری لازم را انجام داده اند اظهار داشت : جهت رفع معارضات تاسیساتی ، محل جدیدی برای انتقال آن ها در نظر گرفته شده که این مکان نیز معارض ملکی دارد به همین دلیل تا معارض ملکی برطرف نشوند امکان رفع معارض تاسیساتی فراهم نشده و تا رفع نشدن این دو ، امکان انجام کارهای عمرانی وجود نخواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد : این بخش از بزرگراه به صورت دو طبقه است که از نظر سازه ای کار قابل توجهی است و البته حجم کار نیزبالاست و به همین دلیل از شهروندان ساکن آن محدوده که تاکنون سختی های بسیاری برای انجام این کار متحمل شدند عذر خواهی کرده و درخواست می کنیم با همکاری خود ، امکان ادامه سریعتر کار را فراهم کنند.

حسینی با اشاره به اینکه شهرداری مناطق 9 و 10 نیز توافقات خوبی با مالکان داشته و شهردار تهران نیز رفع معارضات بزرگراه یادگار امام را اولویت دار عنوان کرده اند بیان داشت: امیدارم با همکاری شهروندان ، پروژه شتاب بیشتری به خود بگیرد تا همانگونه که وعده کرده بودیم بتوانیم هرچه زودتر این بخش از بزرگراه را تا تقاطع خیابان امام خمینی (ره) پیش ببریم.