موافقت آیکان با ثبت دامنه ملی "دات ایران" / آغاز فعالیت تا 6 ماه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام با برگزاری جلسات متعدد سازمان جهانی نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) روز 23 مهر ماه درخواست ایران برای ثبت دامنه فارسی "ایران" را پذیرفت تا از این پس آدرسهای اینترنتی را بتوان با حروف فارسی و از راست به چپ نوشت.

مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی اعلام کرد: در 23 مهر ماه 1389 برابر با 15 اکتبر 2010 مؤسسه آیکان پذیرش دامنه نقطه - ایران را به عنوان یک دامنه مرتبه اول اعلام کرد و فعالیت نقطه - ایران به عنوان یک دامنه مرتبه اول حداکثر تا 6 ماه آینده آغاز خواهد شد.

تاریخ ثبت رسمی دامنه ‌های نقطه- ایران و سیاست‌های مربوط به آن متعاقباً اعلام خواهد شد. تا آن زمان ثبت دامنه‌های جدید تحت نقطه- ایران به شکل کنونی متوقف می‌شود اما حقوق کسانی که در حال حاضر دارنده دامنه ثبت شده تحت نقطه- ایران هستند محفوظ می‌ماند.

استفاده از دامنه فارسی "دات ایران" که به عنوان دامنه های بین المللی اینترنت در آیکان به ثبت رسیده است این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا دامنه های مورد نظر اینترنتی خود را به فارسی به ثبت برسانند.

در این صورت آدرسهای اینترنتی دات ایران از راست به چپ نوشته می شود و از چپ به راست به نمایش در می آید. تاکنون این آدرسها به صورت "دات ایران دات IR " نوشته می شد که با موافقت آیکان با این دامنه پسوند دات IR حذف شده و دات ایران معادل پسوند لاتین دات IR می شود.



دامنه بین المللی دات ایران تمامی ورژن ها و سیستمهای روز دنیا را پشتیبانی می کند و متقاضیان برای استفاده از آن با مشکل مواجه نخواهند شد.

تاکنون بیش از پنج هزار دامنه اینترنتی با پسوند ایران در مرکز ثبت دامنه های اینترنتی کشور به ثبت رسیده است.