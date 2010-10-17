تعلیم و تربیت نوزاد تا جوان 18 ساله به آموزش و پرورش واگذار شد

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طبق قانون مجلس تربیت رسمی کودکان چهار و پنج ساله باید در اختیار آموزش و پرورش باشد و همه مجوزها، نظارتها، سیاستگزاریها و هدایتها باید بر عهده این وزارتخانه قرار گیرد.

وی ادامه داد: البته این قانون در مجلس تصویب شده بود اما ابهاماتی داشت که اکنون که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده باید اجرایی شود ضمن اینکه این موضوع همچنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا ورود کودکان صفر تا 6 ساله موجب افزایش مسئولیتهای آموزش و پرورش نمی شود و این اقدام با کوچک سازی وزارتخانه مغایر نیست گفت: این گروه از کودکان وارد آموزش و پرورش نمی شوند بلکه فقط سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر عهده ماست و بنده هم دنبال این نیستم که مسئولیتم را افزایش دهم اما فرایند تعلیم و تربیت باید در اختیار نهاد مربوط باشد چرا که تعلیم و تربیت یک بسته تعریف شده است که باید یکدیگر را تکمیل کنند.

وزیر آموزش و پرورش درباره برنامه های این وزارتخانه برای کودکان شیرخواره نوزاد گفت: ما برای همه نوزادان و خردسالان برنامه داریم که در آینده آنها را عنوان می کنیم.