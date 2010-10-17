به گزارش خبرگزاری مهر، فراهم ساختن فرصت‌های لازم برای تعالی فرهنگ کار و کارآفرینی و نکوداشت منزلت کارآفرینان در کشور، ایجاد فضای رقابتی سالم میان بنگاه های صنعتی با رویکرد به دستیابی اهداف صنعتی اصل 44 و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه، گسترش فرهنگ مشتری مداری، تلاش به منظور معرفی سیمای صنعتگران موفق ایرانی، زمینه سازی به منظور مشارکت صنعتگران کشور در عملیاتی ساختن مسئولیت اجتماعی خود در عرصه کسب و کار و هویت سازی برای صنعت و پیشکسوتان عرصه صنعت از جمله اهداف ششمین جشنواره قهرمانان صنعت اعلام شده است.

جشنواره قهرمانان صنعت جمهوری اسلامی ایران با الهام از مدل‌های تعالی سازمانی به بررسی عملکرد شرکت‌ها می‌پردازد و می‌تواند به عنوان یک روش موثر برای تشویق و معرفی واحد های برتر از یک سو و ارتقای بهره وری از سوی دیگر به اجرا درآید.



مجریان برگزاری ششمین جشنواره قهرمان صنعت جمهوری اسلامی ایران همانند دوره های گذشته برترین واحدهای پیشرو در اقتصاد ایران، کارآفرینان برتر کشور در بخش صنعت و اقتصاد، و قهرمان قهرمانان صنعت ایران را انتخاب و معرفی خواهند کرد و برای اولین بار نیز "مدیران در مسیر تعالی با رویکرد رهبری اثر بخش سازمانی"، "مدیران با رویکرد اخلاق حرفه ای در کسب و کار"، و "محصول سال" در این جشنواره انتخاب و معرفی می شوند.

به منظور تجلیل از مقام پیشکسوتان صنعت، هر ساله از یکی از آنان به شکل ویژه تجلیل به عمل می آید و باشکوه ترین جشن سالانه صنعت کشور در سالجاری نکوداشت "استاد علی اصغر کیهانی" بنیانگذار صنعت نوین بتن در ایران خواهد بود.

