نشست فوق العاده لبنان و سوریه/ پرونده شاهدان دروغین مسکوت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار لبنان، پیش از این مقرر بود در نشست چهارشنبه این هفته هیئت دولت که به ریاست "میشل سلیمان" در کاخ بعبدا برگزار می شود درباره پرونده شاهدان دروغین (ترور رفیق حریری) رای گیری انجام شود. اما منابع آگاه از دیدار فوق العاده سران لبنان و سوریه در روزهای باقیمانده تا برگزاری این نشست خبر می دهند.

این در حالی است که همچنان مشخص نیست که نشست فوق العاده سران لبنان و سوریه با توجه به تماس تلفنی مستقیم اخیر میان "بشار اسد" و "میشل سلیمان" قبل از نشست امروز ریاض برگزار می شود و یا به بعد آن موکول می شود.

زمانی که بشار اسد به ریاض می رود و از آن سو "سعود الفیصل" وزیر خارجه عربستان به قاهره سفر می کند موضوع کاملا مشخص است که مسئله اصلی این دیدارها دادگاه بین المللی لبنان با تمام جزئیات آن خواهد بود. ژان اوگاسبیان

منابع آگاه خبری می دهند که در دیدار فوق العاده سران لبنان و سوریه در دمشق مسئله نشست سه جانبه اخیر در بیروت (عربستان، سوریه و لبنان) اصلی ترین موضوع مورد مذاکره خواهد بود. نشستی که قریب به دو ماه پیش توانست تنش های ناشی از مسئله حکم احتمالی دادگاه بین المللی را کنترل کرده و اوضاع لبنان را تا اندازه ای آرام کند.

این منابع تاکید می کنند که در حال حاضر دفاتر ریاست جمهوری در دمشق و بیروت در حال فراهم آوردن مقدمات لازم برای این دیدار میان اسد و سلیمان هستند.

این در حالی است که روز گذشته "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان بیروت را در سفری که گفته می شود خانوادگی است به مقصد ریاض ترک کرد. این سفر در حالی انجام شد که رئیس جمهور سوریه نیز امروز با سفر به ریاض دیداری با ملک عبدالله خواهد داشت.

"ژان اوگاسبیان" از وزرای مشاور دولت لبنان در این باره به النهار گفت: زمانی که بشار اسد به ریاض می رود و از آن سو "سعود الفیصل" وزیر خارجه عربستان به قاهره سفر می کند موضوع کاملا مشخص است که مسئله اصلی این دیدارها دادگاه بین المللی لبنان با تمام جزئیات آن خواهد بود.

وی با اشاره اینکه در برهه فعلی همگان در فکر می کنند که از کمبود زمان رنج می برند، افزود: این مسئله در موضع "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران از دادگاه بین المللی که در استادیوم الرایه اعلام شد مشخص می شود، که وی نیز موضعی نه چندان دور از دمشق گرفت.

اوگاسبیان در ادامه افزود: به نظر من همه این تحرکات در سطحی فراتر از نشست چهارشنبه هیئت دولت و مسئله شاهدان دروغین انجام می شود که نهایت به کل موضوع دادگاه بین المللی مرتبط می شود.