نگرانی از سیاست غافلگیری/ دولت بخش خصوصی را محرم بداند

به گزارش خبرنگار مهر، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان در شرایطی مسیر ناهموار کنونی را طی می کنند که دورنمای روشنی از آینده خود ندارند و هر لحظه بیم آن دارند که تغییر قیمت حاملهای انرژی آنها را غافلگیر کند و دیگر توانی برای ادامه حیات نداشته باشند.

اجرای طرح هدفمند یارانه ها در این میان اگرچه آثار و فواید انکارناپذیری را در تقویت بنیه و توان واحدهای تولیدی به همراه دارد اما با توجه به نبود اطلاع رسانی شفاف در این زمینه، این واحدها را برای ادامه فعالیت خود متزلزل کرده است و شاید بسته های حمایتی در نظر گرفته شده برای این واحدها نیز نتواند آنها را نجات دهد.

نداشتن اطلاعات کافی از روند تغییر قیمت حاملهای انرژی و نگرانی از اتخاذ تصمیمات شبانه و اعلام یکباره آن نه تنها بخش خصوصی را در روند فعالیت فعلی بلاتکلیف کرده است بلکه بیم آن می رود با اعلام ناگهانی زمان آغاز اصلاح قیمتها ، آنها یکباره با شوک منفی مواجه و دچار مشکلات اساسی در روند تولیدات خود شوند.

برخی کارشناسان و تولیدکنندگان می گویند: فعالیت هر بنگاه اقتصادی بر پایه برنامه ریزی بلند مدت بنا نهاده شده است و هر تغییر یکباره در قیمت نهاده های تولید پیش از آنکه قیمت نهایی تولیدات را متاثر کند، ادامه فعالیت آن بنگاه را به خطر می اندازد.

به گفته آنان، مطمئنا با تغییر یکباره قیمت حاملهای انرژی به واحدهای تولیدی نه تنها تولید کالاها برای مدتی متوقف خواهد شد بلکه بازار داخلی نیز شوکه شده و آثار زیانبارتر و جبران ناپذیرتری را نسبت به آثار مثبت اجرای این طرح در پی خواهد داشت.

این تولیدکنندگان معتقدند در صورتی که دستگاه‌های سیاستگذار در این زمینه، تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان بخش خصوصی را محرم خود بدانند و علاوه بر استفاده از نظرات این بخش تولیدی ، آنها را در جریان روند تغییر قیمت قرار دهند ، تولیدکنندگان نیز با آگاهی کامل از آینده و پیش بینی صحیح موانع، به تولید ادامه خواهند داد.

این در حالی است که هم اکنون واحدهای تولیدی تنها براساس گمانه زنی های رسانه ای از زمان آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها و قیمتهای آتی حاملهای انرژی به برنامه ریزی برای حیات در دوران جدید می پردازند که این امر علاوه بر آسیب پذیر بودنشان نسبت به میزان استفاده از حاملهای انرژی، آنها را به لحاظ عدم اطمینان از آینده آسیب پذیرتر می کند.

محمد نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهارداشته است: گران شدن حاملهای انرژی قبل از مصرف کننده گریبان تولید کننده را می گیرد؛ بنابراین باید هدفمند کردن یارانه ها را با نگاه تولید محور هدایت کرد چرا که این تولید کننده است که بر سر سفره مصرف کننده کالا می برد.

وی تاکید کرده است: سیاست غافلگیری کمکی به توفیق در تحقق هدفمند کردن یارانه ها نمی کند بلکه دولت اگر می خواهد بخش خصوصی را با خود همراه کند باید با پیش آگهی او را آگاه کرده چرا که اگرتولید کننده بداند یک ماه دیگر قرار است قیمت حاملهای انرژی آزاد شود، به طور قطع برنامه ریزی متفاوتی نسبت به این خواهد داشت که سه ماه دیگر قیمتها آزاد شود.

به هر حال، امیدواریم دولت بخش خصوصی را محرم خود بداند و با درمیان گذاشتن آنچه که در قالب هدفمندی یارانه ها با محوریت اصلاح قیمتها قرار است اتفاق بیفتد، زمینه اجرای بهتر این قانون و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور را فراهم کند.