بازبینی آثار نمایشی چهارمین جشنواره تئاتر بسیج پایان یافت

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اسماعیل مجللی، خلیل الله خسروبیگی و مهدی محمدی داوران این جشنواره پس از بازبینی 14نمایش از شهرهای اراک، محلات، دلیجان، ساوه و شازند، پنج اثر نمایشی را برای شرکت در چهارمین جشنواره استانی تئاتر بسیج تایید کردند.

دلشادی اظهار داشت: تئاتر "دور گردون" نوشته سیدحسین فدایی حسین به کارگردانی سیدهادی رضوی از دلیجان "خاک بکر" نوشته سیدحسین فدایی حسین به کارگردانی جواد روستایی از ساوه "چه کسی جنگ را آغاز کرد" نوشته امین ابراهیمی به کارگردانی علی قنبری از تفرش "باد که می نویسد" نوشته آرش عباسی به کارگردانی محمدرضا مصباح زاده از اراک و تئاتر "از گور تا نور" نوشته و کار معصومه شعبانی از ساوه آثاری هستند که برای شرکت در این جشنواره به تایید هیئت بازبینی رسید.

وی ادامه داد: چهارمین جشنواره استانی تئاتر بسیج، آبان سال جاری در اراک به همت سازمان بسیج هنرمندان استان مرکزی برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی همچنین از پایان مهلث ارسال اثر عکاسی به دومین جشنواره سراسری عکس گرانتر از طلا خبر داد و گفت: مهلث ارسال اثر عکاسی به دومین جشنواره سراسری تا 25 مهر سال جاری است و این مهلت قابل تمدید نیست.

دلشادی افزود: تاکنون بیش از هزار اثر عکاسی به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.