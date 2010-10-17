  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

کنسرت "جیپسی" برگزار می شود

کنسرت "جیپسی" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "جیپسی" به سرپرستی مهدی محققی روز 30 مهرماه در دو نوبت ساعت 19 و 21:30 در سالن اریکه ایرانیان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت قطعات متفاوتی از آثار جیپسی کینگ و همچنین قطعاتی از موسیقی آمریکای لاتین و گونه ای از موسیقی فلامنکو را به خوانندگی حسن نجف،پدرام مرندیز و مهدی محققی به روی صحنه می رود.

در این کنسرت 9 قطعه  معروف از آثار گروه جیپسی کینگ در سبک رومبا فلامنکو اجرا می شود همچنین قطعات  معروف"هیسپانومریکانو" و "الامور" که در گذشته با آواز خولیو خواننده معروف اسپانیایی خوانده شده در این اجرا بازخوانی می شود همچنین قطعه ای با نام "ولور" ساخته سعید رهنما با تنظیم پدرام مرندیز در این کنسرت به روی صحنه می رود.

لازم به ذکر است مهدی محققی سرپرست گروه و نوازنده (گیتار)، پاشا یثربی(کیبورد-پیانو)، درنیک حق وردیان(گیتار)، آرمن و آرین کشیشی(گیتار)، غلامرضا معرف(پرکاشن)، فرشید شریف(درامز)، بهروز فرمانی(کاخن)، سعید رهنما(ترومپت) از اعضای گروه موسیقی "جیپسی" هستند.

کد مطلب 1172335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها