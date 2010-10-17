کنسرت "جیپسی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت قطعات متفاوتی از آثار جیپسی کینگ و همچنین قطعاتی از موسیقی آمریکای لاتین و گونه ای از موسیقی فلامنکو را به خوانندگی حسن نجف،پدرام مرندیز و مهدی محققی به روی صحنه می رود.

در این کنسرت 9 قطعه معروف از آثار گروه جیپسی کینگ در سبک رومبا فلامنکو اجرا می شود همچنین قطعات معروف"هیسپانومریکانو" و "الامور" که در گذشته با آواز خولیو خواننده معروف اسپانیایی خوانده شده در این اجرا بازخوانی می شود همچنین قطعه ای با نام "ولور" ساخته سعید رهنما با تنظیم پدرام مرندیز در این کنسرت به روی صحنه می رود.

لازم به ذکر است مهدی محققی سرپرست گروه و نوازنده (گیتار)، پاشا یثربی(کیبورد-پیانو)، درنیک حق وردیان(گیتار)، آرمن و آرین کشیشی(گیتار)، غلامرضا معرف(پرکاشن)، فرشید شریف(درامز)، بهروز فرمانی(کاخن)، سعید رهنما(ترومپت) از اعضای گروه موسیقی "جیپسی" هستند.