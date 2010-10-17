کارت خرید اعتباری 800 هزار کارمند صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اسماعیلی با اعلام این مطلب گفت: اطلاعات یک میلیون نفر از کارکنان دولت در وزارتخانههای پایلوت به ستاد سامانه طرح تحویل داده شده است، که از این تعداد 800 هزار کارت توسط بانک ملی صادر و در حال تحویل است.
وی ادامه داد: به منظور افزایش کالاهای طرح میزان، با 136 واحد تولیدی که تولیدکننده 21 گروه کالایی هستند، مذاکراتی انجام شده است. اسماعیلی تصریح کرد: از این تعداد 60 واحد تولیدی از طرف وزارت صنایع و معادن وارد طرح میزان شدهاند.
وی در خصوص تعداد فروشگاههای فعال در این طرح اضافه کرد: اطلاعات دو هزار و 137 مرکز فروشگاهی دریافت و به بانک عامل ارائه شده است و در حال حاضر 375 فروشگاه نیز به دستگاه pos مجهز شدهاند.
مدیر طرح میزان ادامه داد: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است با توجه به تواناییهای موجود در بانک عامل روزانه 50 دستگاه pos در فروشگاهها نصب شود.
وزارتخانههای آموزش و پروش، بازرگانی و صنایع و معادن از جمله وزارتخانههایی هستند که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در آنها پیگیری میشود و تحویل تمامی کارتهای خرید اعتباری تا سه ماه دیگر دراین وزارتخانهها به پایان میرسد.
کارتهای اعتباری 1.5 میلیون تومانی که توسط دولت در اختیار کارمندان قرار می گیرد، به صورت قرض الحسنه است.
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