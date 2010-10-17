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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

ابراهیمی در "ملاقات غیرممکن" بازی می کند

ابراهیمی در "ملاقات غیرممکن" بازی می کند

شهروز ابراهیمی در فیلم تلویزیونی "ملاقات غیرممکن" به کارگردانی حسن لفافیان بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای هفته اول آبان‌ماه در اراک شروع می‌شود، شهروز ابراهیمی، فخرالدین صدیق شریف، داود سعیدی و امیر آتشانی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را فاطمه موسوی و آناهیتا آقاطاهر نوشته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: سعید حران‌اف، مدیر تصویربرداری: امیر معقولی، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، گریم: امیر ترابی، صدابردار: مهرداد دادگری، مدیرتولید: مهدی قلی‌خانی، منشی صحنه: فرشته عروجی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: فرزاد رحمانی، دستیار دوم: فرشاد رحمانی، تدوین: ح. لفافیان، مهدی جمال‌آبادی.

کد مطلب 1172338

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