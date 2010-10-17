ابراهیمی در "ملاقات غیرممکن" بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای هفته اول آبان‌ماه در اراک شروع می‌شود، شهروز ابراهیمی، فخرالدین صدیق شریف، داود سعیدی و امیر آتشانی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را فاطمه موسوی و آناهیتا آقاطاهر نوشته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: سعید حران‌اف، مدیر تصویربرداری: امیر معقولی، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، گریم: امیر ترابی، صدابردار: مهرداد دادگری، مدیرتولید: مهدی قلی‌خانی، منشی صحنه: فرشته عروجی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: فرزاد رحمانی، دستیار دوم: فرشاد رحمانی، تدوین: ح. لفافیان، مهدی جمال‌آبادی.