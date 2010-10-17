تظاهرات در سرزمین اشغالی علیه قوانین نژادپرستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتض، هزاران نفر از یهودیان و اعراب عصر روز گذشته طی تظاهراتی در تل آویو مخالفت خود را با تصویب یک اصلاحیه جنجالی درباره قانون شهروندی اعلام کردند.

کابینه رژیم اسرائیل روز یکشنبه 10 اکتبر(18 مهر) با تصویب طرحی نژادپرستانه اعطای تابعیت به غیریهودیان را به ادای سوگند وفاداری آنان به این رژیم به عنوان "دولتی یهودی و دموکراتیک" منوط کرده است.

بر اساس این طرح که در رای گیری کابینه صورت گرفت 22 وزیر از جمع وزیران احزاب لیکود، شاس و "اسرائیل خانه ما" رای مثبت و هشت وزیر دیگر از جمله 5 وزیر از حزب کار رای منفی دادند.