مدرک گرایی در حوزه ها ضد ارزش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی عباسی شامگاه شنبه در نشست بایسته های تحول در حوزه اظهار داشت: مدرک گرایی در حوزه های علمیه برای طلاب و فضلای حوزه ضد ارزش است اما خود مدرک نوعی ارزش است.



وی ادامه داد: یکی از مواردی که باعث سخت گیری در کسب مدرک در حوزه های علمیه می شود به امکانات بر می گردد که در سالهای اخیر این مشکل کمتر شده است.



عباسی تاکید کرد: روند انتخاب موضوع پایان نامه در حوزه های علمیه رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که قبلا طلاب برای انتخاب موضوع پایان نامه مدت ها در نوبت بودند اما در حال حاضر این روند به روز شده است.



معاون آموزشی حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: تعداد اساتید مشاور در حوزه های علمیه نیز نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده اند که این مسئله در تسریع روند پایان نامه نویسی طلاب تاثیر زیادی دارد.