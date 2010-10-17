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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

طمراسبی به مهر خبر داد:

خودکفایی در تامین کودهای فسفاته

خودکفایی در تامین کودهای فسفاته

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از خودکفایی در تامین کودهای فسفاته با فرمول جدید خبر داد.

احمد طمراسبی در گفتگو با مهر با اشاره به تامین 85 درصد از کود مورد نیاز از تولیدات داخلی، افزود: میزان محدودی از کودهای پتاسه و فسفاته برای تامین نیاز بازار داخل وارد می شوند اما سایر کودهای مورد نیاز کشاورزان از کارخانه های تولید کننده خریداری شده و به دست کشاورزان می رسد.

وی در خصوص تولید داخلی کودهای وارداتی اظهارداشت: امسال کارخانه رازی در بندر امام حدود 16 هزار تن کود دی آمونیوم فسفات تولید کرد که تمامی تولید این کارخانه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری شد و باقیمانده میزان مورد نیاز از منابع خارج از کشور تامین شد.

طمراسبی گفت: در کشور خاک فسفاته مورد نیاز برای ساخت این کود وجود ندارد و تنها کارخانه تولید کننده نیز فقط بخشی از نیاز را می تواند تامین کند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: برای خرید 30 هزار تن کود سوپر فسفات تریپ هم اقداماتی انجام شده و میزان مورد نیاز وارد می شود و در واقع تنها در کودهای فسفاته ساده کشور از واردات بی نیاز است.

وی در خصوص برنامه این شرکت برای خودکفایی در تامین کودهای فسفاته اظهار داشت: یک فرمول جدید مبتنی بر خاک معدن مادر استان یزد تهیه شده است که پس از تایید این فرمول در موسسه آب و خاک و معاونت تولیدات گیاهی می توان نیاز کشور در این زمینه را برطرف کرد.

طمراسبی افزود: کارخانه تولید کننده ظرفیت قابل قبولی در تولید این کود دارد که ضمن هماهنگی با مدیر عامل کارخانه و وزارت صنایع و معادن تا پایان مهرماه تولید این کودها آغاز می شود.

کد مطلب 1172344

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