احمد طمراسبی در گفتگو با مهر با اشاره به تامین 85 درصد از کود مورد نیاز از تولیدات داخلی، افزود: میزان محدودی از کودهای پتاسه و فسفاته برای تامین نیاز بازار داخل وارد می شوند اما سایر کودهای مورد نیاز کشاورزان از کارخانه های تولید کننده خریداری شده و به دست کشاورزان می رسد.

وی در خصوص تولید داخلی کودهای وارداتی اظهارداشت: امسال کارخانه رازی در بندر امام حدود 16 هزار تن کود دی آمونیوم فسفات تولید کرد که تمامی تولید این کارخانه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری شد و باقیمانده میزان مورد نیاز از منابع خارج از کشور تامین شد.

طمراسبی گفت: در کشور خاک فسفاته مورد نیاز برای ساخت این کود وجود ندارد و تنها کارخانه تولید کننده نیز فقط بخشی از نیاز را می تواند تامین کند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: برای خرید 30 هزار تن کود سوپر فسفات تریپ هم اقداماتی انجام شده و میزان مورد نیاز وارد می شود و در واقع تنها در کودهای فسفاته ساده کشور از واردات بی نیاز است.

وی در خصوص برنامه این شرکت برای خودکفایی در تامین کودهای فسفاته اظهار داشت: یک فرمول جدید مبتنی بر خاک معدن مادر استان یزد تهیه شده است که پس از تایید این فرمول در موسسه آب و خاک و معاونت تولیدات گیاهی می توان نیاز کشور در این زمینه را برطرف کرد.

طمراسبی افزود: کارخانه تولید کننده ظرفیت قابل قبولی در تولید این کود دارد که ضمن هماهنگی با مدیر عامل کارخانه و وزارت صنایع و معادن تا پایان مهرماه تولید این کودها آغاز می شود.