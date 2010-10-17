اوباما برای سودان آینده هولناکی را ترسیم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در سرمقاله خود نوشت: اگر نخواهیم عملکرد باراک اوباما را درست ببینیم و تفسیر کنیم گمان می کنیم که جرج بوش حرص جنگ افروزی داشت و صاحب نظریه هرج و مرج افکنی و به راه اندازی جنگ های صلیبی بود.

الخلیج در تحلیل خود می نویسد: باراک اوباما بعد از آنکه به ریاست جمهوری انتخاب شد وعده تغییر و گفتگو را داد و از قاهره و آنکارا اظهاراتی بیان کرد که باور کردیم که تغییر به دست وی عملی خواهد شد. اما هر روز که می گذرد نا امیدی از دولت اوباما و خلف وعده های وی بیشتر می شود و از مواضع قبلی خود عقب نشینی می کند، گویی که نومحافظه کاران آمریکایی بار دیگر به قدرت رسیده اند تا دسیسه ها و توطئه های ویرانگر خود را کامل کنند.

الخلیج تاکید می کند: این روزها هرکس به سخنان اوباما خوب گوش می کند درمی یابد که وی مردم سودان را به کشتار و بروز جنگ در کشورشان در صورت به شکست کشیده شدن همه پرسی جنوب بشارت می دهد.

این روزنامه درادامه خاطر نشان می سازد: باراک اوباما میراث و توطئه های نومحافظه کاران را به کشورهای عربی باز می گرداند تا این کشورها را درگیر جنگ های داخلی کند و چند دستگی مذهبی و نژادی در آنها به راه بیندازد.

این روزنامه چاپ امارات نوشت: اوباما آینده هولناکی را برای آینده سودان ترسیم کرده و این کشور را در فهرست کشورهای قاره آفریقا که غرق خون و کشتار شدند مانند رواندا قرار داد.

الخلیج درپایان ابراز امیدواری کرد کاش کشورهای عربی از تکیه بر آمریکا دست بردارند و خود را برای مقابله با خطراتی که از هر سو آنان را تهدید می کند، قانع سازند.