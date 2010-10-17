"دنیا در آغوش من است" به زیر چاپ رفت

این داستان‌نویس در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه شامل 7 داستان کوتاه است که بیشتر به روابط انسانی در عصر مدرن می‌پردازد و اتفاقات آن در فضاهای شهری رخ می‌دهد و سعی کرده‌ام داستان‌های ان به نوعی بازتاب جامعه خودمان باشد.

به گفته وی انتشارات افکار این کتاب را که نخستین مجموعه داستان او محسوب می‌شود، به زیر چاپ برده و به زودی منتشر می‌شود.

نویسنده نمایشنامه "روایت عقل سرخ" همچنین از تالیف و ترجمه کتابی حاوی مجموعه‌ای از مقالات درباره اریک امانوئل اشمیت خبر داد و با اشاره به شناخت نسبی مخاطبان ایرانی از این نمایشنامه‌نویس فرانسوی، گفت: تعدادی از این مقالات ترجمه‌ای و تعدادی هم تالیفی است؛ مطالب ترجمه‌ای عمدتاً مصاحبه‌هایی است که نشریات غالباً فرانسوی با اشمیت انجام داده‌اند.

نبی اضافه کرد: در مقالات و نقدهای تحلیلی هم سعی کرده‌ام تعدادی از کتاب‌های او را که در ایران ترجمه شده از جمله "خرده جنایت‌های زناشوهری"، "نوای اسرارآمیز" و "مهمانسرای دو دنیا" تحلیل کنم.