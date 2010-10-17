  1. هنر
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

نبی به مهر خبر داد:

"دنیا در آغوش من است" به زیر چاپ رفت

"دنیا در آغوش من است" به زیر چاپ رفت

نخستین مجموعه داستان میثم نبی با عنوان "دنیا در آغوش من است" مجوز نشر را دریافت کرد و توسط نشر افکار به زیر چاپ رفت.

این داستان‌نویس در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه شامل 7 داستان کوتاه است که بیشتر به روابط انسانی در عصر مدرن می‌پردازد و اتفاقات آن در فضاهای شهری رخ می‌دهد و سعی کرده‌ام داستان‌های ان به نوعی بازتاب جامعه خودمان باشد.

به گفته وی انتشارات افکار این کتاب را که نخستین مجموعه داستان او محسوب می‌شود، به زیر چاپ برده و به زودی منتشر می‌شود.

نویسنده نمایشنامه "روایت عقل سرخ" همچنین از تالیف و ترجمه کتابی حاوی مجموعه‌ای از مقالات درباره اریک امانوئل اشمیت خبر داد و با اشاره به شناخت نسبی مخاطبان ایرانی از این نمایشنامه‌نویس فرانسوی، گفت: تعدادی از این مقالات ترجمه‌ای و تعدادی هم تالیفی است؛ مطالب ترجمه‌ای عمدتاً مصاحبه‌هایی است که نشریات غالباً فرانسوی با اشمیت انجام داده‌اند.

نبی اضافه کرد: در مقالات و نقدهای تحلیلی هم سعی کرده‌ام تعدادی از کتاب‌های او را که در ایران ترجمه شده از جمله "خرده جنایت‌های زناشوهری"، "نوای اسرارآمیز" و "مهمانسرای دو دنیا" تحلیل کنم.

کد مطلب 1172347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها