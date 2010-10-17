نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال با حضور قلعه نویی و قطبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای بررسی وضعیت تیم های بزرگسالان، امید و جوانان صبح امروز یکشنبه از ساعت 9:30 صبح آغاز شد که برای نخستین بار امیر قلعه نویی سرمربی پیشین تیم ملی و سرمربی فعلی سپاهان به عنوان نماینده مربیان لیگ برتری در این نشست حضور یافت.

علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی، عزیز محمدی، فریدون معینی، افشین قطبی، غلامحسین پیروانی، علی دوستی، اکبر محمدی، امیرحسین پیروانی،هومن افاضلی و حسینی حاضران در این نشست هستند.

این نشست از ساعت 9:15 آغاز شده که پس از بررسی برنامه های تیم بزرگسالان و امید قرار است حاضران ضمن شنیدن صحبت های علی دوستی در خصوص عملکرد تیم زیر 19 سال در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در مورد این مربی تصمیم گیری کنند.