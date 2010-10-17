اشغال افغانستان؛ اشتباه بزرگ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به ناکامی غرب در افغانستان نوشت: همانطور که کشتار و ویرانی ها در افغانستان بیش از ده سال گذشته افزایش یافته و این اشغالگری در طول دوران "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به پاکستان کشیده شده است، ایالات متحده در تلاش برای توجیه اقدامات خود است و ادعا می کند که دلیل اشغال افغانستان این بود که طالبان در حملات تروریستی 11 سپتامبر نقش داشتند.

این پایگاه اینترنتی-تحلیلی در این گزارش می نویسد: دولت آمریکا تنها به یک دلیل به اشغال افغانستان پرداخت و آن این بود که رژیم طالبان تقاضای بی قید و شرط "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق برای استرداد "بن لادن" را رد کرد.

به نوشته آنتی وار، پس از 10 سال اشغال، تهاجم، شکنجه، کشتار، ترور، ویرانی، خشم، نفرت و تهدیدهای همیشگی برای انجام حملات تروریستی، زمان آن فرا رسیده است تا بپذیریم که اشغال افغانستان، درست همانند جنگ عراق بسیار اشتباه بود زیرا ایالات متحده در این جنگ نه تنها بن لادن را بازداشت نکرد بلکه باعث کشته شدن و نقص عضو مردم بیگناه بسیاری شد که با این اقدام آمریکا را برای همیشه در خطر انتقام جویی قرار داد.

همچنین از سوی دیگر احتمال ورشکستگی اقتصادی دولت آمریکا وجود دارد و زمان آن فرا رسیده تا دولت آمریکا بپذیرد که جنگ افغانستان اشتباه بوده است و نظامیان باید فورا به وطن خود بازگردند.

در همین حال رویترز با اشاره به کشته شدن بیش از دو هزار نظامی خارجی در افغانستان از زمان سقوط طالبان در سال 2001 نوشت که از ابتدای ماه جاری تاکنون 45 نظامی در این جنگ کشته شدند.