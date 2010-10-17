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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

حجت الاسلام نصوری:

شیطان پرستان در میان جوانان ما رخنه کرده اند

شیطان پرستان در میان جوانان ما رخنه کرده اند

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون تبلیغ و ارتباطات بنیاد مهدویت کشور گفت: شیطان پرستان اکنون در میان جوانان ما رخنه کرده اند و والدین باید در این خصوص مراقبتهای بیشتری از فرزندان خود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، حجت الاسلام محمد رضا نصوری شامگاه جمعه در سیزدهمین نشست فرهنگ انتظار و مهدویت در فرهنگسرای فردوسی ماهشهر گفت: بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی امروز جهان به دلیل خلاء معنویت و اخلاق در جوامع است.

وی در ادامه با اشاره به فرقه شیطان پرستان افزود: شیطان پرستان اکنون در میان جوانان رخنه کرده و به اجرای برنامه های خود از قبیل پارتیها، جشنهای شبانه و ... می پردازند تا جوانان ما را منحرف کنند و به اهداف شوم خود برسند.

معاون تبلیغ و ارتباطات بنیاد مهدویت کشور جامعه گریزی و تمایل به خودکشی را نتیجه گرایش به شیطان پرستی دانست و گفت: شیطان پرستی اخلاق و قوانین جامعه را مورد هدف قرار می دهد و شیطان پرستی ابتدا بر علیه مسیحیت مطرح شد و مهمترین اندیشه ای که ترویج کرد، جایگزینی موجودی شر یا شیطان به جای خداوند بود.

وی یاد آور شد: در دین اسلام و به خصوص تشیع برای گسترش عرفان ناب بسترهای مناسبی وجود دارد که  از آن می توان به عاشورا، انتظار، زیارات ائمه اطهار (ع) و... اشاره کرد.
 
حجت الاسلام نصوری خاطرنشان کرد: کلیدی‌ترین عامل ارتباط قلبی ما با امام زمان(عج) ولایت و امامت اوست و جایگاهی است که او در شرع مقدس ما دارد و درست به همین دلیل است که به سهولت ارتباط عاطفی برقرار می‌شود.

وی با تاکید بر برتری عرفان اسلامی برعرفان ترویجی دیگر ادیان الهی افزود: مکاتب نوظهور و ادیان ساختگی که نتیجه سردر گمی بشریت امروز است در برابر عرفان اسلامی حتی دیده هم نمی شوند.
کد مطلب 1172350

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