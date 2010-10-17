شیطان پرستان در میان جوانان ما رخنه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، حجت الاسلام محمد رضا نصوری شامگاه جمعه در سیزدهمین نشست فرهنگ انتظار و مهدویت در فرهنگسرای فردوسی ماهشهر گفت: بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی امروز جهان به دلیل خلاء معنویت و اخلاق در جوامع است.

وی در ادامه با اشاره به فرقه شیطان پرستان افزود: شیطان پرستان اکنون در میان جوانان رخنه کرده و به اجرای برنامه های خود از قبیل پارتیها، جشنهای شبانه و ... می پردازند تا جوانان ما را منحرف کنند و به اهداف شوم خود برسند.



معاون تبلیغ و ارتباطات بنیاد مهدویت کشور جامعه گریزی و تمایل به خودکشی را نتیجه گرایش به شیطان پرستی دانست و گفت: شیطان پرستی اخلاق و قوانین جامعه را مورد هدف قرار می دهد و شیطان پرستی ابتدا بر علیه مسیحیت مطرح شد و مهمترین اندیشه ای که ترویج کرد، جایگزینی موجودی شر یا شیطان به جای خداوند بود.



وی یاد آور شد: در دین اسلام و به خصوص تشیع برای گسترش عرفان ناب بسترهای مناسبی وجود دارد که از آن می توان به عاشورا، انتظار، زیارات ائمه اطهار (ع) و... اشاره کرد.

حجت الاسلام نصوری خاطرنشان کرد: کلیدی‌ترین عامل ارتباط قلبی ما با امام زمان(عج) ولایت و امامت اوست و جایگاهی است که او در شرع مقدس ما دارد و درست به همین دلیل است که به سهولت ارتباط عاطفی برقرار می‌شود.