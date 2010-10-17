به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب جشنواره فیلم وارش پس از بررسی فیلم‌های متقاضی شرکت در دو بخش ویژه دفاع مقدس و مازندران شناسی، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده را اعلام کرد.

در بخش دفاع مقدس این جشنواره 12 فیلم (بالغ بر 163 دقیقه) پذیرفته شده است. همچنین در بخش مازندران‌شناسی 11 فیلم (بالغ بر 251 دقیقه) پذیرفته شد که از این بین چهار فیلم، متعلق به فیلمسازان شهر بابل است. فیلم‌های راه یافته به بخش دفاع مقدس جشنواره فیلم وارش عبارتند از "ما در راهیم" آرش نامدار، "منا" علیرضا صبوری، "ملاخدیجه یک خروس داشت" علی مظلومی، "عروس نینوا" پناه‌برخدا رضایی، "عهدی بسته‌ام با تو" یاسر طالبی، "کوچه پائیزی در ناها" حسین شیدایی، "ترانه‌ای برای لوبا" توفان نهان قدرتی، "هشت سالمه" موسی پایین محلی، "تولد یک گلوله" کریم فائقیان، "کاروان" مریم احدی، "بی‌نشان" محمد احسانی، "آبی عقیق" مریم اشرفی‌زاده.

فیلم‌های پذیرفته شده در بخش مازندران شناسی عبارتند از "آخرین خاطره جنگل" ابوالرحمان احتسابی، "3 دار" مریم فتحی‌فر، "سوت" یاسر خمسی، "دست‌های همراز" مهدی رسول پور، "کدو قلقله زن" مهدی روشن ضمیر، "سقا تالار" مجید قربانی، "در نوبت انقراض" غلامرضا کتال، "یک نسل، یک درخت" داود لطیفی، "دکل بندها" علی احمدی زرین، "لمه سو" تقی اسفندیار، "ساقه نفار" میکائیل مقیم پوربیژنی.

ششمین جشنواره سراسری فیلم وارش به عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی استان مازندران توسط اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با همکاری معاونت امور سینمایی دوم تا پنجم آبان‌ماه در شهرستان بابل برگزار می‌شود.