تقویت نگاه اسلامی و ایرانی در دستور کار ادارات دولتی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره جلوههای رضوی در هنرهای سنتی اظهار داشت: در 100 سال اخیر جریان فرهنگی وابسته که از فرهنگ بیگانه ارتزاق میکردند، در تلاش بودند که افتراقی در هویت ایرانی و اسلامی کشور ما ایجاد کنند.
وی افزود: این جریان در تلاش بود تا تضاد و تعارض بین دو هویت ایرانی و اسلامی در کشورمان به وجود آورد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنوارههایی نشان از این دارد که هویت ایران، هویت دو شعبهای نیست، ادامه داد: هویت ایرانی و اسلامی چنان به هم پیوسته و گره خورده که به یک حقیقت واحد تبدیل شده است.
وی بیان داشت: در آثار ارائه شده به چنین جشنوارههایی، یگانگی و وحدت ایرانی و اسلامی موج میزند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه نگاه دولت در برگزاری چنین جشنوارههایی نشان از اهمیت آگاه بودن هنرمندان ایرانی به هویت دینی و اسلامی کشور دارد، تاکید کرد: تقویت این نگاه دینی و اسلامی در دستور کار دولت و استانداری اصفهان قرار دارد.
وی اظهار داشت: دولت در سال جاری رویکرد فرهنگی را به عنوان رویکرد قالب در برنامههای خود اعلام کرده و و اعتبارات خوبی نیز برای آن در نظر گرفته است.
اسماعیلی افزود: بر پایه همین نهادهای هویتی و دینی است که اصفهان به عنوان مهد فرهنگ در دنیا میدرخشد.
نظر شما