به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش باقری روز یکشنبه ضمن بیان این مطلب گفت: همانطور که در پایان مسابقه رکوردگیری 4 وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم هم گفته بودیم، نه آن دو نفری که از اردو خط خوردند برای همیشه کنار گذاشته شدند و شانس برای حضور در تیم ملی ندارند و نه این دو ملی‌پوش که هم اکنون در اردوی کرمانشاه تیم را همراهی می‌کنند اجازه دارند برای خودشان حاشیه امنیت درست کنند.

وی افزود: چنانچه هر کدام از این وزنه‌برداران نتوانند به مجموع 400 کیلوگرم دست یابند، مطمئنا نخواهند توانست در گوانگ‌ژو هم برای تیم ملی افتخارآفرینی کرده و هیچ لزومی ندارد مثل یک توریست همراه تیم راهی گوانگجو شوند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در خصوص وضعیت تمرین‌های ملی‌پوشان نیز تصریح کرد: چون شرایط آب و هوایی ملی‌پوشان عوض شده و تغییر کرده، خیلی طبیعی است که چند روز اول اردو بچه‌ها آنطور که باید، در حالت و شرایط طبیعی نباشند اما شک نکنید رفته رفته با اضافه شدن فشار تمرین و تطبیق وزنه‌برداران با شرایط آب و هوایی، همه چیز به روال خوب قبل بازگشته و می‌توانیم امیدوار باشیم که تا پایان اردوی کرمانشاه، ملی‌پوشان به حداکثر آمادگی که مدنظر ما است برسند.