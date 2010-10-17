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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

کورش باقری:

هیچ وزنه‌برداری حاشیه امنیت ندارد/ توریست به گوانگجو نمی‌بریم

هیچ وزنه‌برداری حاشیه امنیت ندارد/ توریست به گوانگجو نمی‌بریم

سرمربی تیم ملی وزنه برداری با اشاره به خط خوردن نام دو وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم، گفت در تیم ملی به هیچ عنوان حاشیه امنیت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش باقری روز یکشنبه ضمن بیان این مطلب گفت: همانطور که در پایان مسابقه رکوردگیری 4 وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم هم گفته بودیم، نه آن دو نفری که از اردو خط خوردند برای همیشه کنار گذاشته شدند و شانس برای حضور در تیم ملی ندارند و نه این دو ملی‌پوش که هم اکنون در اردوی کرمانشاه تیم را همراهی می‌کنند اجازه دارند برای خودشان حاشیه امنیت درست کنند.

وی افزود: چنانچه هر کدام از این وزنه‌برداران نتوانند به مجموع 400 کیلوگرم دست یابند، مطمئنا نخواهند توانست در گوانگ‌ژو هم برای تیم ملی افتخارآفرینی کرده و هیچ لزومی ندارد مثل یک توریست همراه تیم راهی گوانگجو شوند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در خصوص وضعیت تمرین‌های ملی‌پوشان نیز تصریح کرد: چون شرایط آب و هوایی ملی‌پوشان عوض شده و تغییر کرده، خیلی طبیعی است که چند روز اول اردو بچه‌ها آنطور که باید، در حالت و شرایط طبیعی نباشند اما شک نکنید رفته رفته با اضافه شدن فشار تمرین و تطبیق وزنه‌برداران با شرایط آب و هوایی، همه چیز به روال خوب قبل بازگشته و می‌توانیم امیدوار باشیم که تا پایان اردوی کرمانشاه، ملی‌پوشان به حداکثر آمادگی که مدنظر ما است برسند.

کد مطلب 1172354

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