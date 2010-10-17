دو هنرمند اصفهانی نشان درجه 1 وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره جلوه‌های رضوی در هنرهای سنتی، نشان درجه1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دو هنرمند پیشکسوت اصفهانی اهدا شد.

استاد علی مقارن عسگری در رشته خوشنویسی نشان درجه 1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرد.

همچنین استاد مهرداد صدری در رشته نگارگری به عنوان پیشکسوت این رشته در اصفهان و یکی از شاگردان برجسته استاد رستم‌شیرازی این نشان را دریافت نمود.

نشان درجه 1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معادل مدرک دکتری در رشته هنر است و به هنرمندانی اهدا می‌شود که به خاطر تلاش‌ها و ممارست‌های فراوان و تربیت شاگردان متعدد نقش به سزایی در بهبهود و پبیشرفت یک رشته خاص از هنر داشته‌اند.