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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

شب گذشته؛

دو هنرمند اصفهانی نشان درجه 1 وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کردند

اصفهان - خبرگزاری مهر: به دو هنرمند اصفهانی نشان درجه 1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که معادل دکتری هنر است، اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره جلوه‌های رضوی در هنرهای سنتی، نشان درجه1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دو هنرمند پیشکسوت اصفهانی اهدا شد.

استاد علی مقارن عسگری در رشته خوشنویسی نشان درجه 1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرد.

همچنین استاد مهرداد صدری در رشته نگارگری به عنوان پیشکسوت این رشته در اصفهان و یکی از شاگردان برجسته استاد رستم‌شیرازی این نشان را دریافت نمود.

نشان درجه 1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معادل مدرک دکتری در رشته هنر است و به هنرمندانی اهدا می‌شود که به خاطر تلاش‌ها و ممارست‌های فراوان و تربیت شاگردان متعدد نقش به سزایی در بهبهود و پبیشرفت یک رشته خاص از هنر داشته‌اند.

کد مطلب 1172362

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