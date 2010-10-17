برخی پروژه های کلیدی با کمبود اعتبار مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری پیش از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به عدم ابلاغ اعتبارات خشکسالی استان از سوی دولت، افزود: این در حالیست که این استان طی چند سال اخیر با خشکسالی جدی مواجه بوده و بر این اساس اکنون مشکلاتی برای استان ایجاد شده است.

وی دلیل این مسئله را اجازه ندادن مجلس به دولت برای برداشت 20 درصد هزینه کرد پروژه های عمرانی و دو درصد نفت از صندوق ذخیره ارزی عنوان کرد و بیان داشت: این اعتبار هر ساله از سوی دولت از صندوق ذخیره ارزی کشور برداشت و سپس برگشت داده می شد اما امسال مجلس این اختیار را از دولت سلب کرده است.

نوذری تاکید کرد: لازم است که نمایندگان استان در مجلس در این خصوص پیگیریهای لازم را انجام دهند.

24 درصد اعتبارات عمرانی استان جذب شده است

استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین نسبت به جذب به موقع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای(عمرانی)استان و پیگیری اعتبارات پروژه های ملی به مدیران اجرایی استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 48 درصد این اعتبارات تخصیص یافته و معادل 24درصد نیز جذب شده اما باید تلاش بیشتری در این خصوص به عمل آید.

نوذری یادآور شد: جذب و هزینه به موقع اعتبارات می تواند در میزان اختصاص اعتبار سال آینده دستگاه موثر باشد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: این مسئله یکی از ملاکهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سال جاری خواهد بود.