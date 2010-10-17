به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ششم از تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری چین هاینان با حضور 128 رکابزن از 20 تیم در مسیر 146.6 کیلومتری هایکو- چنگ مای و با برتری نمایندگان قزاقستان، استرالیا و آمریکا به پایان رسید.

در این مرحله از تور "آندری میزاروف" رکابزن قزاقستانی تیم پتروشیمی‌تبریز به عنوان نفر بیست و چهارم از خط پایان گذر کرد. دیگر ورزشکاران نماینده کشورمان هم به ترتیب مهدی سهرابی 113، حسین علیزاده 115، حسین عسگری 116 و قادر میزبانی 118 شدند.

پیراهن طلایی و امتیازی این تور همچنان از آن "والنتین اینگلینسکی" از تیم آستانه قزاقستان است. رکابزن اسپانیا هم پیراهن امتیازی را برتن می‌کند. درمجموع بخش تیمی تیم روسیه عنوان اول را دارد و پتروشیمی تبریز همچنان در رده نوزدهم ایستاده است.

مرحله هفتم این تور بین‌المللی با طی مسافت 172.8 کیلومتر در مسیر چنگ مای- دانژو برگزار می‌شود. تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری چین هاینان در 9 مرحله و در مسافت 1477 کیلومتر از 19 مهر آغاز و تا 27 مهرماه پیگیری می‌شود.