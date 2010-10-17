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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

انحلال شورای شهر گلستان تاثیری در اجرای پروژه های این شهر ندارد

انحلال شورای شهر گلستان تاثیری در اجرای پروژه های این شهر ندارد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری تهران گفت: انحلال شورای شهر گلستان تاثیری در پروژه های عمرانی ندارد و پیشرفت تمام پروژه ها با جدیت پیگیری می شود.

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در رباط کریم اظهار داشت: با هرگونه برخورد با شوراها مخالفیم و سیاست ما حفظ و تقویت این نهاد مردمی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل انحلال شورای شهر گلستان گفت: متاسفانه شورای شهر گلستان شهرستان رباط کریم عملکرد مثبتی نداشته است و حرکت آنها  به نفع مردم و نظام نبوده است و ما باید پاسخگوی مردم باشیم.

این مسئول افزود: ما به مدت دوسال عملکرد شورای شهر گلستان را تحت بررسی دقیق داشتیم و تمام نهادهای نظارتی هم به این نتیجه رسیدند که ادامه فعالیت این شورا به ضرر مردم منطقه است.

وی انحلال شورای شهر گلستان را برابر مفاد قانونی دانست و افزود: در جلسه هیئت حل اختلاف استان تهران به ریاست استاندار تهران و با حضوردو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده شورای استان تهران، کارشناس و قاضی دادگستری با استناد به بندهایی از قانون شوراها رای به انحلال شورای شهر گلستان داده شده است.

کد مطلب 1172366

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