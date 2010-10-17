طالبان پاکستان به گازهای سمی رو می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز، بر اساس گزارش سرویس اطلاعات داخلی پاکستان، تروریست ها در اندیشه ضربه زدن به ساختمان های مهم، بازارهای اصلی، اماکن شلوغ، مساجد و تاسیسات حساس پاکستان و همچنین اماکن مقدس هستند.

بر اساس این گزارش، در این حملات قرار است از گازهای سمی استفاده شود.

مقامات امنیتی پاکستان اعلام می کنند که این اطلاعات را بوسیله افراد خود که در تحریک طالبان نفوذ کرده اند بدست آورده اند.

بر همین اساس در پی اعلام هشدار سرویس اطلاعات داخلی پاکستان، وزارت کشور به پلیس دستور داده تا تمامی اقدامات پیشگرانه را برای جلوگیری از این حملات انجام دهد.

شبه نظامیان تحریک طالبان در پاکستان در حالی در اندیشه استفاده از گازهای سمی در حملات تروریستی خود هستند که از مدتها قبل طالبان افغانستان با استفاده از این روش دست به جنایت در مدارس دخترانه زده است.