  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

دیلی تایمز :

طالبان پاکستان به گازهای سمی رو می آورد

طالبان پاکستان به گازهای سمی رو می آورد

بر اساس اطلاعات بدست آمده، گروه شبه نظامی "تحریک طالبان" در حال برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی جدید و استفاده از گازهای سمی در این حملات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز، بر اساس گزارش سرویس اطلاعات داخلی پاکستان، تروریست ها در اندیشه ضربه زدن به ساختمان های مهم، بازارهای اصلی، اماکن شلوغ، مساجد و تاسیسات حساس پاکستان و همچنین اماکن مقدس هستند.

بر اساس این گزارش، در این حملات قرار است از گازهای سمی استفاده شود.

مقامات امنیتی پاکستان اعلام می کنند که این اطلاعات را بوسیله افراد خود که در تحریک طالبان نفوذ کرده اند بدست آورده اند.  

بر همین اساس در پی اعلام هشدار سرویس اطلاعات داخلی پاکستان، وزارت کشور به پلیس دستور داده تا تمامی اقدامات پیشگرانه را برای جلوگیری از این حملات انجام دهد.

شبه نظامیان تحریک طالبان در پاکستان در حالی در اندیشه استفاده از گازهای سمی در حملات تروریستی خود هستند که از مدتها قبل طالبان افغانستان با استفاده از این روش دست به جنایت در مدارس دخترانه زده است.

کد مطلب 1172369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها