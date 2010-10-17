برآورد 11 میلیارد مترمکعبی آورد رودخانه های خوزستان

فتح‌اله دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: این میزان آورد 42 درصد بیش از سالهای عادی است.

به گفته وی میزان آورد آب به رودخانه ‌های استان در سال های عادی بیش از 27 میلیارد متر مکعب است در حالیکه از ابتدای امسال تاکنون میزان آورد آب به رودخانه های استان 17میلیارد و 615 میلیون متر مکعب بوده که این میزان 65 درصد سالهای عادی به حساب می ‌آید.



دهکردی میزان کل آب مورد نیاز برای تامین مصارف آب شرب، صنعتی و کشاورزی در استان را بیش از 12 میلیارد و 73 میلیون مترمکعب آب اعلام کرد.



معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: آب ذخیره شده در مجموع حوزه‌های استان، هفت میلیارد و 987 میلیون متر مکعب بوده که این میزان در مقایسه با سالهای نرمال با 10 درصد کاهش رو به رو بوده است.



وی در ادامه همچنین عنوان کرد: مجموع آب ذخیره شده در حوزه‌ های استان نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش یافته ولی این میزان در مقایسه با سالهای نرمال یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.



این مقام مسئول در سازمان آب و برق خوزستان افزود: میزان ذخیره آب چهار حوزه‌ دز، کارون، کرخه و مارون در سال آبی 86، برابر پنج میلیارد 391 میلیون متر مکعب بوده است.



دهکردی ادامه داد: این میزان ذخیره آب در سال 87 به سه میلیارد 323 میلیون متر مکعب کاهش یافت.



وی افزود: همچنین در سال 88 با توجه به برنامه ‌ریزی بهره ‌وری مصارف آب، آب ذخیره شده در حوزه ‌های استان به چهار میلیارد و 961 میلیون متر مکعب رسید و در حال حاضر که در ابتدای سال آبی هستیم، میزان آب ذخیره شده در حوزه‌ های استان به پنج میلیارد و 169 میلیون متر مکعب رسیده که این میزان در مقایسه با سه سال گذشته نشان دهنده‌ وضعیت مناسب آورد آب حوزه‌ها است.



معاون حفاظت و بهره ‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه سال جاری در حوزه کرخه دو میلیارد 197 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده، خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.