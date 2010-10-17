۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

عبدالله گل تاکید کرد:

حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران/ اسلام هراسی یک بیماری است

رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه کشورش نباید به خاطر بهبود روابط با همسایگان عرب خود و همچنین سوریه مورد انتقاد کشورهای اروپایی قرار گیرد بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله گل" در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" از اظهارات رئیس جمهوری آلمان درباره اینکه اسلام به این کشور نیز تعلق دارد حمایت کرد و گفت: "کریستین وولف" برای این اظهارات خود در روز وحدت آلمان به خصوص از طرف سیاستمداران احزاب حکومتی مورد انتقاد قرار گرفت.

عبدالله گل همچنین درباره وضعیت رو به رشد اسلام ستیزی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد و از سیاستمداران و روشنفکران در این کشورها خواست تا فکری برای مقابله با این جریان کنند.

وی اسلام هراسی و نژاد پرستی را یک بیماری نامید که از دوره ای به دوره دیگر سرایت می کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اظهار داشت: مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نباید به درازا بکشد. برای ترکیه هدف ورود به اتحادیه اروپا همچنان باقی است و کشور ما می خواهد در مسیر دموکراسی گام بردارد.

عبدالله گل همچنین از سیاست خارجی کشورش دفاع کرد و اظهار داشت: ترکیه به خاطر بهبود روابط خود با کشورهای عربی و همچنین سوریه نباید مورد انتقاد قرار گیرد. ترکیه نیازمند داشتن مناسبات خوب با همسایگانش است. مناقشات هسته ای با ایران نیز باید از راه دیپلماسی حل شود.

