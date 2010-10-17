به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با این ایام خجسته میلاد مبارک امام رضا(ع) و با هدف آماده سازی فضای پایتخت برای این روز مبارک و گرامیداشت دهه کرامت، 5 محصول فرهنگی شامل دو مجموعه نمایشگاهی به شمارگان 3 هزار و پانصد مجموعه، یک بنر نقاشی ویژه مدارس، فلش کارت "پا به پای باران" و 7 پوستر تولید شده است.

مجموعه های نمایشگاهی شامل مجموعه نمایشگاهی "رسم نسیم" ویژه مدارس راهنمایی به شمارگان 1500 نسخه و مجموعه "فتح در غربت" ویژه دبیرستان های پایتخت به شمارگان دو هزار نسخه است که در سطح مدارس شهر تهران توزیع می شود.

"داستان ریان" نیز که شامل یک بنر 8 متری با موضوع داستانی از زندگی امام هشتم پیرامون توجه ایشان به کودکان است به شمارگان هزار نسخه جهت توزیع در مدارس ابتدایی آماده و عرضه می شود. همچنین فلش کارت "پابه پای باران" نیز حاوی تعدادی کارت مزین به کلام امام رضا (ع) است و جهت توزیع در دانشگاه ها آماده شده است.

7 مدل پوستر نیز با تصاویر و عکس هایی از اساتیدی چون استاد نجابتی، استاد عجمی و استاد اسکندری به تعداد 21 هزار نسخه جهت توزیع در اماکن مذهبی و فرهنگی تهیه شده است.

مدیریت های فرهنگی هنری مناطق 22 گانه شامل فرهنگسراها و خانه های فرهنگ این محصولات را در محل های مورد نظر توزیع می کنند.