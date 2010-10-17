  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

به مناسبت میلاد امام رضا(ع)/

3500 نمایشگاه فرهنگی در تهران برگزار می‌شود

3500 نمایشگاه فرهنگی در تهران برگزار می‌شود

همزمان با سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) پنج محصول فرهنگی به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جهت عرضه در مدارس، دانشگاهها و اماکن فرهنگی شهر تهران تولید شده که در قالب 3500 نمایشگاه عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با این ایام خجسته میلاد مبارک امام رضا(ع) و با هدف آماده سازی فضای پایتخت برای این روز مبارک و گرامیداشت دهه کرامت، 5 محصول فرهنگی شامل دو مجموعه نمایشگاهی به شمارگان 3 هزار و پانصد مجموعه، یک بنر نقاشی ویژه مدارس، فلش کارت "پا به پای باران" و 7 پوستر تولید شده است.

مجموعه های نمایشگاهی شامل مجموعه نمایشگاهی "رسم نسیم" ویژه مدارس راهنمایی به شمارگان 1500 نسخه و مجموعه "فتح در غربت" ویژه دبیرستان های پایتخت به شمارگان دو هزار نسخه است که در سطح مدارس شهر تهران توزیع می شود.

"داستان ریان" نیز که شامل یک بنر 8 متری با موضوع داستانی از زندگی امام هشتم پیرامون توجه ایشان به کودکان است به شمارگان هزار نسخه جهت توزیع در مدارس ابتدایی آماده و عرضه می شود. همچنین فلش کارت "پابه پای باران" نیز حاوی تعدادی کارت مزین به کلام امام رضا (ع) است و جهت توزیع در دانشگاه ها آماده شده است.

7 مدل پوستر نیز با تصاویر و عکس هایی از اساتیدی چون استاد نجابتی، استاد عجمی و استاد اسکندری به تعداد 21 هزار نسخه جهت توزیع در اماکن مذهبی و فرهنگی تهیه شده است.

مدیریت های فرهنگی هنری مناطق 22 گانه شامل فرهنگسراها و خانه های فرهنگ این محصولات را در محل های مورد نظر توزیع می کنند.

کد مطلب 1172377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها