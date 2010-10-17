اعتبارات بهزیستی جوابگوی نیاز مراکز توانبخشی نیست

ارسلان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از عدم همکاری برخی مسئولان گفت: در این مرکز از هزار و 100 مددجو نگهداری می شود و 360 نفر شب و روز در آن تلاش می کنند تا معلولان ذهنی و جسمی طعم خوش زندگی را بچشند.

وی مهمترین مشکل این مرکز را کمبود نقدینگی دانست و افزود: ما برای تامین بخشی از هزینه های این مرکز شروع به احداث کارخانه تولیدی برای گسترش خدمات رسانی به مددجویان کره ایم و همه می توانند در این کار خیر و بزرگ سهمی داشته باشند.

رئیس مرکز توانبخشی نمونه احمدآباد مستوفی اسلامشهر در خصوص همکاری با مراکز آموزشی نیز گفت: درب اینجا به روی همه باز است ما از دانشگاهیان، اساتید و مراکز آموزشی دعوت می کنیم تا تحقیقات علمی و عملی خود را با مددجویان ما برگزار کنند.

کشاورزی مددجویان نمونه را به سه بخش تقسیم می کند و می گوید: 600 نفر ایزوله، 400 نفر معلول ذهنی و76 نفر معلول جسمی داریم و اکثر مددجویان معرفی شده از سوی ستاد پذیرش بهزیستی و مقامات قضایی هستند.

وی از کسب عنوان دومی تیم معلولان ذهنی مرکز نمونه در مسابقات ویژه معلولین خبر داد و گفت: تیم این مرکز در مسابقات المپیک ویژه معلولان ذهنی و دارای سندرم داون با کسب 5 مدال طلا 4 نقره و7 برنز توانست در بین 28 کشور مقام نایب قهرمانی را کسب کند.

وی افزود: این مسابقات که کشور سوریه میزبان آن بود در سطح شمال آفریقا و غرب آسیا برگزار شد و ما با کمترین امکانات به این موفقیت دست پیدا کردیم.

کشاورزی از تمام خیران خواست تا با مراجعه به این مرکز از نزدیک با مشکلات و استعدادهای آن آشنا شوند.