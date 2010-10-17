تیم فوتسال امید ایران به قزاقستان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی خوب امیدهای فوتسال کشورمان در مصاف با قیرت قزاقستان باعث شد تا مسئولان این تیم از مربیان تیم فوتسال امید ایران برای برگزاری دو دیدار دوستانه دعوت کردند.

قزاق‌ها از مربیان تیم فوتسال امید کشورمان درخواست کرده بودند تا اواخر آبانماه به این کشور سفر کرده و دو بازی دوستانه با تیم قیرت برگزار کنند.

با توجه به برنامه‌های فشرده فوتسال ایران در آبان‌ماه مربیان تیم فوتسال امید ایران دعوت قزاق‌ها را نپذیرفته و اعلام می کنند در پایان مسابقات لیگ برتر در صورت تمایل قزاق‌ها به این کشور سفر خواهند کرد.

تیم فوتسال امید ایران هفته گذشته دیداری دوستانه با قیرت قزاقستان در تاشکند ازبکستان داشت که در این بازی با سه گل تن به شکست داد.