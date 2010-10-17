اجرای طرح سنجش سلامت جسم و روان دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای این طرح به صورت سراسری و با همکاری معاونتهای دانشجویی، سلامت و بهداشتی وزارت بهداشت انجام می گیرد و کلیه دانشجویان جدیدالورود در این طرح غربالگری حضور خواهند داشت.

بر اساس جزئیات اعلام شده در این طرح، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با استفاده از پزشکان توانمند و مورد اعتماد معاینات جسمی دانشجویان جدیدالورود را بر عهده دارند.

تمامی دانشجویان باید در این طرح دفترچه بیمه خود را به همراه داشته باشند. همچنین دانشجویانی که دچار اختلال هستند به معاونت درمانی ارجاع داده می شوند.

کلیه دانشجویانی که بر اساس معاینات جسمی و طبق نظر پزشک نیاز به درمان و یا ارجاع به مراکز تخصصی داشته باشند تا حصول اطمینان از بهبودی و یا کنترل بیماری تحت پیگیری قرار می گیرند.

همچنین کلیه دانشجویانی که در پرسشنامه سلامت روانی نمره های خاصی که به عنوان شاخص موارد مشکوک درنظر گرفته شده را کسب کنند، مجدداً تحت غربالگری روانی قرار گرفته و با آنها مصاحبه اولیه سازمان یافته و ارزیابی مجدد انجام می گیرد.

روند انجام معاینات دانشجویان تحت نظارت دو معاونت بهداشتی و دانشجویی انجام می گیرد و طرح غربالگری از سوی مراکز مشاوره و مراکز بهداشت مستقر در دانشگاههای علوم پزشکی انجام می گیرد.