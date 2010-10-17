اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور تیم ذوب آهن در عربستان برای برگزاری دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ما روز شنبه در حالی وارد عربستان شد که برخلاف روال گذشته مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان و باشگاه الهلال استقبال بسیار خوب و عالی از کاروان تیم ذوب آهن داشتند.
وی اضافه کرد: در گذشته عربستانیها در فرودگاه تیمها را معطل کرده و به نوعی سعی در آزار و تخریب روحی اعضای تیم داشتند اما این بار ما تنها دو، سه دقیقه در فرودگاه معطل شدیم و بلافاصله پس از پیاده شدن از هواپیما با یک دستگاه اتوبوس به هتل رفتیم که این مسئله برای ما جالب بود و باید گفت این استقبال استثنایی بود.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن همچنین در خصوص شرایط تیمش اظهار داشت: کادر فنی و بازیکنان ما از همه لحاظ در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و آمادهاند با موفقیت برابر عربستان به فینال این مسابقات صعود کنند.
وی با اعلام اینکه نخستین تمرین تیم ذوب آهن در ریاض ساعت 15:30 امروز به وقت محلی برگزار می شود، خاطر نشان کرد: مردم، مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان، مدیران باشگاه الهلال و رسانههای شهر ریاض حساب ویژهای روی این مسابقه باز کرده و هیچ شانسی برای ذوب آهن در این بازی متصور نیستند. حتی 90 درصد مردم شهر مهمترین تفریح و اتفاق هفته جاری را بازی الهلال با ذوب آهن دانسته و تیم خود را از امروز فینالیست می دانند.
دلیلی در پایان با بیان اینکه بازیکنان ذوب آهن امشب میهمان سفیر کشورمان در ریاض هستند، گفت: بازیکنان تیم ما بسیار آماده و باانگیزه هستند و در زمین مسابقه شایستگیهای خود را ارائه داده و موفقیتهای ذوب آهن را با صعود به دیدار نهایی کامل خواهند کرد.
دیدار تیم های فوتبال الهلال عربستان و ذوب آهن ایران در چارچوب دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب هفته جاری در ریاض برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با برتری یک بر صفر ذوب آهن به پایان رسیده است.
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