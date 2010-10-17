آموزش ورزش شنا در دوره سوم ابتدایی به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، وحید کیارشی صبح یکشنبه در آیین افتتاح زمین چمن و مدرسه فوتبال راهنمایی آموزگار ناحیه دو اردبیل اظهار داشت: یکی از برنامه های محوری و تحولی وزارت آموزش و پرورش بحث توسعه ورزش و تربیت بدنی در مدارس است.

وی با اشاره به اجرای طرح ورزش صبحگاهی در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه افزود: با استخدام معلمان ورزش این کار با جدیت کامل در حال اجراست.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، ورزش را از ضروریات آینده سازان کشور و دانش آموزان عنوان کرد و یا آور شد: اگر بتوانیم ورزش را به عنوان تحول بنیادین وارد سیستم تعلیم و تربیت کنیم به بسیاری از موفقیتها دست می یابیم.

وی ادامه داد: توسعه ورزش در مدارس طی سالهای اخیر بویژه در دو سال گذشته مورد توجه جدی آموزش و پرورش قرار گرفته که امیدواریم ثمرات آن را در سالهای آینده شاهد باشیم.

وی با اشاره به راه اندازی این مجموعه ورزشی ابراز داشت: امروز دانش آموزان در کنار آموزش و تربیت اسلامی به تقویت روح و جسم در مدارس نیازمندند.

دراین مراسم مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز طی سخنانی اظهار داشت: سفر رییس جمهور و هیئت دولت به اردبیل پیام آور پیشرفت، توسعه و انجام پروژه های اساسی است.

ژیلا فیروزی خدمات دولت و وزیر آموزش و پرورش را در تحول بنیادین آموزش و پرورش یادآور شد و افزود: توجه جدی به تربیت بدنی، نسل آینده را پویا و پر ثمر خواهد کرد.

وی از راه اندازی شش زمین چمن فوتبال در استان خبر داد و تصریح کرد: در راستای سیاست تحولی آموزش و پرورش در استان اردبیل با احداث زمین چمن و تجهیز اماکن ورزشی تلاش می کنیم تا ورزش و تربیت بدنی بیش از گذشته مورد توجه و نظر قرار گیرد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این زمینها برای استفاده دانش آموزان و همچنین راه اندازی مدرسه فوتبال در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: این زمین چمن در ابعاد 24× 22 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 550 میلیون ریال در اختیار دانش آموزان و آینده سازان استان اردبیل قرار گرفته است.