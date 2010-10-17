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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

آموزش ورزش شنا در دوره سوم ابتدایی به زودی آغاز می شود

آموزش ورزش شنا در دوره سوم ابتدایی به زودی آغاز می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: به زودی با حضور مسئولین کشوری طرح اجرای ورزش شنا برای دوره سوم ابتدایی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، وحید کیارشی صبح یکشنبه در آیین افتتاح زمین چمن و مدرسه فوتبال راهنمایی آموزگار ناحیه دو اردبیل اظهار داشت: یکی از برنامه های محوری و تحولی وزارت آموزش و پرورش بحث توسعه ورزش و تربیت بدنی در مدارس است.

وی با اشاره به اجرای طرح ورزش صبحگاهی در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه افزود: با استخدام معلمان ورزش این کار با جدیت کامل در حال اجراست.
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، ورزش را از ضروریات آینده سازان کشور و دانش آموزان عنوان کرد و یا آور شد: اگر بتوانیم ورزش را به عنوان تحول بنیادین وارد سیستم تعلیم و تربیت کنیم به بسیاری از موفقیتها دست می یابیم.
 
وی ادامه داد: توسعه ورزش در مدارس طی سالهای اخیر بویژه در دو سال گذشته مورد توجه جدی آموزش و پرورش قرار گرفته که امیدواریم ثمرات آن را در سالهای آینده شاهد باشیم.
 
وی با اشاره به راه اندازی این مجموعه ورزشی ابراز داشت: امروز دانش آموزان در کنار آموزش و تربیت اسلامی به تقویت روح و جسم در مدارس نیازمندند.
 
دراین مراسم مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز طی سخنانی اظهار داشت: سفر رییس جمهور و هیئت دولت به اردبیل پیام آور پیشرفت، توسعه و انجام پروژه های اساسی است.
 
ژیلا فیروزی خدمات دولت و وزیر آموزش و پرورش را در تحول بنیادین آموزش و پرورش یادآور شد و افزود: توجه جدی به تربیت بدنی، نسل آینده را پویا و پر ثمر خواهد کرد.
 
وی از راه اندازی شش زمین چمن فوتبال در استان خبر داد و تصریح کرد: در راستای سیاست تحولی آموزش و پرورش در استان اردبیل با احداث زمین چمن و تجهیز اماکن ورزشی تلاش می کنیم تا ورزش و تربیت بدنی بیش از گذشته مورد توجه و نظر قرار گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این زمینها برای استفاده دانش آموزان و همچنین راه اندازی مدرسه فوتبال در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: این زمین چمن در ابعاد 24× 22 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 550 میلیون ریال در اختیار دانش آموزان و آینده سازان استان اردبیل قرار گرفته است.
کد مطلب 1172383

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